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Son dakika: Müge Anlı'da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen 9 yaşındaki Şiar'ın ölümünü konuşuyor... Gülüzar Amanet şoke eden ayrıntılar anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 17.05.2022 15:00 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 15:50
Son dakika: Müge Anlı’da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Son dakika: Müge Anlı'da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA GÜLÜZAR AMANET KONUŞTU: 3 GÜN BOYUNCU CESETLE YATTIM

Türkiye'nin konuştuğu 9 yaşındaki Şiar cinayeti...

Son dakika: Müge Anlı’da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Son dakika: Müge Anlı'da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Oğlunu öldürmekle yargılanan anne Gülüzar canlı yayına geldi.

Son dakika: Müge Anlı’da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Son dakika: Müge Anlı'da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Sevgilisi Hami müebbet hapis cezası aldı.

Son dakika: Müge Anlı’da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Son dakika: Müge Anlı'da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Gülüzar ise kısa bir süre cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti.

Son dakika: Müge Anlı’da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Son dakika: Müge Anlı'da Gülüzar Amanet konuştu: 3 gün boyunca cesetle yattım

Cezaevinden çıktıktan sonra Müge Anlı'ya konuştu.

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