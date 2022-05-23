Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA MUHAMMET BURHAN CİNAYETİ: KÖYDE YASAK AŞK İDDİALARI ŞOKE ETTİ ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyicileri ekran kilitleyen bir cinayet dosyası işlenmeye başlandı. Amasya'da Yeşilırmak nehrinin kenarında cesedi bulunan 27 yaşındaki Muhammet Burhan cinayetinin ardından köyünde yaşanan ilişkiler de gün yüzüne çıktı. Müge Anlı'yı bile hayrete düşüren ilişkiler perdesinde kör düğüm bir türlü çözülemedi. Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflardan ise çarpıcı açıklamalar geldi. Amasya'da katledilen Muhammet Burhan'ın katilleri henüz bulunamazken, Burhan'ın ailesi iki isim üzerinde durdu. İddialara göre Burhan'ın eşi Fatma Burhan sevgilisi Selami Şen'le birlikte Muhammet Burhan'ı öldürmüştü. İddiaları kabul etmeyen taraflardan ise ağızları açıkta bırakan bir iddia geldi. Öldürülen Muhammet Burhan'ın Ayşe Sarı isimli kadınla yasak aşk yaşadığı. Bunun yanı sıra Burhan'ın kız kardeşinin Esra'nın da Kani isimli adamla yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Yeni yayında taraflar karşı karşıya geldi. Tüm köyü ikiye bölen çelişkilerde yeni detaylar ortaya çıktı. Canlı yayında Fatma Burhan ve sevgilisi Selami Şen'in yanı sıra Fatma Burhan'ın da ailesi katıldı. Ailesi kızlarına inanmadığını söyleyerek Ülker ailesine destek verdi. Burhan'ın kız kardeşi Esra ise eşi Deniz ile katıldı. Herkesin hazır bulunduğu yayında yasak aşk iddiaları çıkan herkes karşılıklı iddialarda bulundu. 7 kişi Muhammet Burhan'ın öldürüldüğü gün Fatma Burhan'ın sevgilisi Selam Şen'in olay yerinde göründüğü iddia etti. Şen ise 'Yemin ederim orada değildim' dedi. Adı Selami Şen'le çıkan Fatma Burhan ise kayınpederinin kendisini taciz ettiğini söyledi. 'BU KÖY REHAİLİTE EDİLMELİ' Müge Anlı ise duydukları karşısında, 'Bütün köyden özür dileyerek, bu köy rehabilite edilmeli. Bunu konuşulanlar üzerine söylüyorum. Bu köyün bütün kadınları ahlaksız değil' diyerek tepki verdi. Anlaşılan o ki Muhammet Burhan cinayeti uzun bir süre daha gündemde yerini alacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Muhammet Burhan'ı kim öldürmüş olabilir?