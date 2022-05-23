Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA MUHAMMET BURHAN CİNAYETİ: KÖYDE YASAK AŞK İDDİALARI ŞOKE ETTİ

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyicileri ekran kilitleyen bir cinayet dosyası işlenmeye başlandı. Amasya'da Yeşilırmak nehrinin kenarında cesedi bulunan 27 yaşındaki Muhammet Burhan cinayetinin ardından köyünde yaşanan ilişkiler de gün yüzüne çıktı.