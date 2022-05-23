Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Son dakika haberi: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayeti işleniyor. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Yeşilırmak nehrinde infaz edilen Burhan cinayetinin ardından akılalmaz ilişkiler ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.05.2022 16:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 16:15
Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DA MUHAMMET BURHAN CİNAYETİ: KÖYDE YASAK AŞK İDDİALARI ŞOKE ETTİ

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyicileri ekran kilitleyen bir cinayet dosyası işlenmeye başlandı. Amasya'da Yeşilırmak nehrinin kenarında cesedi bulunan 27 yaşındaki Muhammet Burhan cinayetinin ardından köyünde yaşanan ilişkiler de gün yüzüne çıktı.

Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Müge Anlı'yı bile hayrete düşüren ilişkiler perdesinde kör düğüm bir türlü çözülemedi. Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflardan ise çarpıcı açıklamalar geldi.

Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Amasya'da katledilen Muhammet Burhan'ın katilleri henüz bulunamazken, Burhan'ın ailesi iki isim üzerinde durdu. İddialara göre Burhan'ın eşi Fatma Burhan sevgilisi Selami Şen'le birlikte Muhammet Burhan'ı öldürmüştü.

Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

İddiaları kabul etmeyen taraflardan ise ağızları açıkta bırakan bir iddia geldi.

Son dakika: Müge Anlı’da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Son dakika: Müge Anlı'da Muhammet Burhan cinayeti: Köyde yasak aşk iddiaları şoke etti

Öldürülen Muhammet Burhan'ın Ayşe Sarı isimli kadınla yasak aşk yaşadığı. Bunun yanı sıra Burhan'ın kız kardeşinin Esra'nın da Kani isimli adamla yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Yeni yayında taraflar karşı karşıya geldi. Tüm köyü ikiye bölen çelişkilerde yeni detaylar ortaya çıktı.

SON DAKİKA SON DAKİKA