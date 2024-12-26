Son dakika: Narin davasında Nevzat Bahtiyar konuştu! ’Salim Güran’ın yasak ilişkisi var mıydı?’ sorusuna yanıt verdi!

"PENCEREDEN ATTIM"

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini hayvanların dışkısının atılması için açtığı ahıra ait bir pencereden attığını savundu. Kamera kayıtlarında Salim'in köydeki kadınlarla ilişkisi var mı? diye soruldu siz orada 'yok' dediniz. Sonradan neden ilişkisi var dediniz sorusuna Bahtiyar, bilmiyorum yanıtı verdi.