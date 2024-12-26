Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Narin davasında Nevzat Bahtiyar konuştu! 'Salim Güran’ın yasak ilişkisi var mıydı?' sorusuna yanıt verdi!

Son dakika: Narin davasında Nevzat Bahtiyar konuştu! 'Salim Güran’ın yasak ilişkisi var mıydı?' sorusuna yanıt verdi!

Narin Güran davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar, sanık kürsüsüne geldi. Mahkeme Başkanı, "Araştırılmasını istediğin bir şey var mı?" dedi. Nevzat Bahtiyar, "Hayır, yok" cevabını verdi. Narin'in cesedini dere yatağına gömen Nevzat, bir kez daha Salim'in kendisini tehdit ettiğini dile getirdi. Nevzat, Salim'in avukatının sorusu üzerine ise kekelemeye başladı. "4-5 ay geçmiş nereden bileyim!" ifadelerini kullandı. Nevzat, 'Salim Güran'ın yasak ilişkisi var mıydı?' sorusunu da yanıtladı. Anne Yüksel Güran ise yerine geçerken Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Allah belanı versin senin. Adam ol, adam" diye bağırdı!

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:02
Son dakika: Narin davasında Nevzat Bahtiyar konuştu! ’Salim Güran’ın yasak ilişkisi var mıydı?’ sorusuna yanıt verdi!

Mahkeme başkanı Ramazan Dündar, Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a, geçen celsede söylediklerinin dışında bişey var mı diye sordu.

Son dakika: Narin davasında Nevzat Bahtiyar konuştu! ’Salim Güran’ın yasak ilişkisi var mıydı?’ sorusuna yanıt verdi!

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, "Hayır başka söyleyecek sözüm yok" dedi. Narin'i sen mi öldürdün diye soruldu.

Son dakika: Narin davasında Nevzat Bahtiyar konuştu! ’Salim Güran’ın yasak ilişkisi var mıydı?’ sorusuna yanıt verdi!

Bahtiyar, "Hayır ben öldürmedim" dedi. Oğlunuzun futbol okuluna gittiğini Salim nereden biliyor diye sorulunca Bahtiyar, bilmiyorum diye yanıt verdi.

Son dakika: Narin davasında Nevzat Bahtiyar konuştu! ’Salim Güran’ın yasak ilişkisi var mıydı?’ sorusuna yanıt verdi!

Nevzat Bahtiyar, oğlunun hangi futbol okuluna gittiğini kendisinin de bilmediğini söyledi. Bahtiyar, Narin'i götürürken tepede sadece Yüksel'i gördüğünü ileri sürdü.

Son dakika: Narin davasında Nevzat Bahtiyar konuştu! ’Salim Güran’ın yasak ilişkisi var mıydı?’ sorusuna yanıt verdi!

"PENCEREDEN ATTIM"

Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini hayvanların dışkısının atılması için açtığı ahıra ait bir pencereden attığını savundu. Kamera kayıtlarında Salim'in köydeki kadınlarla ilişkisi var mı? diye soruldu siz orada 'yok' dediniz. Sonradan neden ilişkisi var dediniz sorusuna Bahtiyar, bilmiyorum yanıtı verdi.

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