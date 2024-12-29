Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında karar: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası açıklandı!

SON DAKİKANarin Güran cinayeti davasında karar: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası açıklandı!

SON DAKİKA… Türkiye, dün nefesini tuttu Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti davasına kilitlendi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar, dün bir kez daha hakim karşısına getirildi. Oldukça gergin geçen duruşmada, Mahkeme Başkanı "Karar bu gece açıklanacak" dedi. Bunun üzerine gözler, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından karar ilan edildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında sanıkların cezası ve 'kasten öldürme' vurgusu dikkat çekti. İşte detaylar…

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 29.12.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 09:11
SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında karar: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası açıklandı!

Türkiye'nin gözü kulağı dün Diyarbakır'daydı. 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik davada 4 sanık, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında karar: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası açıklandı!

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davada savcı geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıkladı. 4 sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, akşam saatlerinde mahkeme başkanı merakla beklenen kararı açıkladı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında karar: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası açıklandı!

Mahkeme Başkanı'nın kararı açıklanmadan önce sanıkların son sözleri alındı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında karar: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası açıklandı!

ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN SON SAVUNMA: BAŞIM DİK!

İlk söz hakkı verilen anne Yüksel Güran, "Yüreğim yaralıdır. Rabbim benim şahidimdir. Rabbim benim kefilimdir. Kızımın asla katili değilim. Burada herkese söylüyorum. Başım diktir. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında karar: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası açıklandı!

"CESEDİ SALİM VERDİ, BEN DE TAŞIDIM"

Ardından söz hakkı verilen Nevzat Bahtiyar ise "Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran verdi. Ben de cesedi taşıma cezam neyse razıyım. Yemin ederim ben kesinlikle Narin'i öldürmedim" savunması yaptı.

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