SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında karar: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası açıklandı!

"CESEDİ SALİM VERDİ, BEN DE TAŞIDIM"

Ardından söz hakkı verilen Nevzat Bahtiyar ise "Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran verdi. Ben de cesedi taşıma cezam neyse razıyım. Yemin ederim ben kesinlikle Narin'i öldürmedim" savunması yaptı.