SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti davasında karar: Yüksel Güran, Enes Güran, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası açıklandı!

SON DAKİKA… Türkiye, dün nefesini tuttu Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti davasına kilitlendi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar, dün bir kez daha hakim karşısına getirildi. Oldukça gergin geçen duruşmada, Mahkeme Başkanı "Karar bu gece açıklanacak" dedi. Bunun üzerine gözler, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Saatler 21.00'ı gösterdiğinde ise sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından karar ilan edildi. Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında sanıkların cezası ve 'kasten öldürme' vurgusu dikkat çekti. İşte detaylar…