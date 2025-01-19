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SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti ile gündeme gelmişti: 12 yıllık cinayette sır perdesi böyle aralandı!

SON DAKİKA... Diyarbakır'da Arif Meçin, 2013 yılında cinayete kurban gitti. Gözaltına alınan üç şüpheli serbest bırakılırken 30 şüpheli için Narin Güran cinayetiyle de gündeme gelen daraltılmış baz çalışması gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar ile katil tespit edildi. İşte detaylar!

DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:14
SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti ile gündeme gelmişti: 12 yıllık cinayette sır perdesi böyle aralandı!

Diyarbakır Silvan'ın Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki evinden 8 Mart 2013'te çıktıktan sonra kaybolan ve 2 gün sonra Bismil ilçesi Alibey Mahallesi'nde dere yatağında çoban tarafından silahla vurulmuş cesedi bulunan Arif Meçin cinayetine ilişkin o dönem gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti ile gündeme gelmişti: 12 yıllık cinayette sır perdesi böyle aralandı!

Aralarında Meçin'in ailesinin de olduğu yaklaşık 30 kişinin şüpheli olduğu soruşturma sürerken, Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada kullanılan daraltılmış baz çalışması gündeme gelince, jandarma aynı çalışma için talepte bulundu.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti ile gündeme gelmişti: 12 yıllık cinayette sır perdesi böyle aralandı!

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor sonrası Meçin'in oğlu Barış (31), kardeşi Mustafa (55) ve yeğeni Mehmet Emin Meçin'in (43) cep telefonlarının cesedin bulunduğu yer ve civarında sinyal verdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti ile gündeme gelmişti: 12 yıllık cinayette sır perdesi böyle aralandı!

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"8 Mart 2013'te Arif Meçin'in saat 12.13'te telefonu kapanmadan önce en son bazının kendi ikameti veya civarında olduğu, Barış Meçin'in aynı gün saat 13.21'de, Mustafa Meçin'in ikameti ve civarında olduğu, bu sırada Mustafa Meçin'in kendi ikametinde olduğu, saat 17.00'ye kadar bazlarının uyumlu olduğu ve birlikte oldukları belirlendi.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti ile gündeme gelmişti: 12 yıllık cinayette sır perdesi böyle aralandı!

10 Mart 2013'te saat 07.22 ile 07.52 gibi Barış Meçin ve Mustafa Meçin'in telefonu ile Mehmet Emin Meçin'in kullandığı cep telefonunun cesedin bulunduğu yer ve civarında birlikte baz verdiği tespit edilmiştir. F.Z.'nin kullandığı cep telefonunun cesedin bulunduğu bölgeye yakın baz verdiği değerlendirilmektedir" denildi.

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