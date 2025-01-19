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SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti ile gündeme gelmişti: 12 yıllık cinayette sır perdesi böyle aralandı!
SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti ile gündeme gelmişti: 12 yıllık cinayette sır perdesi böyle aralandı!
SON DAKİKA... Diyarbakır'da Arif Meçin, 2013 yılında cinayete kurban gitti. Gözaltına alınan üç şüpheli serbest bırakılırken 30 şüpheli için Narin Güran cinayetiyle de gündeme gelen daraltılmış baz çalışması gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar ile katil tespit edildi. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:14