SON DAKİKA... Narin Güran cinayeti ile gündeme gelmişti: 12 yıllık cinayette sır perdesi böyle aralandı!

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"8 Mart 2013'te Arif Meçin'in saat 12.13'te telefonu kapanmadan önce en son bazının kendi ikameti veya civarında olduğu, Barış Meçin'in aynı gün saat 13.21'de, Mustafa Meçin'in ikameti ve civarında olduğu, bu sırada Mustafa Meçin'in kendi ikametinde olduğu, saat 17.00'ye kadar bazlarının uyumlu olduğu ve birlikte oldukları belirlendi.