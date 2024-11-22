Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayete yönelik yürütülen soruşturma sürerken "Narin'in kaitili kim?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin yeni deliller A Haber ekranlarında paylaşıldı. Daha önce de kanlı taş ve kanlı eldivenlerin ortaya çıkarıldığı A Haber'deki Gece Ajansı programında üçüncü kanlı bir delilin daha olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 22.11.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 07:30
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Son dakika haberleri: Türkiye, henüz 8 yaşındayken vahşi bir cinayete kurban giden "Narin'in katili kim?" sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, yeni deliller A Haber'de ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Sabah Gazetesi Haber Müdür Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman şimşek, Narin Güran cinayetiyle ilgili yine çok çarpıcı bilgiler paylaştı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Daha önceden ahırın önünde kanlı taş ve kanlı eldivene rastlanırken yeni bir kanlı delilin daha olduğu belirlendi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Ahırın önünde kanlı bir merdivenin de olduğu belirtildi.

Narin Güran cinayetinde yeni delil

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