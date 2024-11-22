Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil! Eldiven, kayalık derken şimdi de...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayete yönelik yürütülen soruşturma sürerken "Narin'in kaitili kim?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Türkiye'nin konuştuğu cinayete ilişkin yeni deliller A Haber ekranlarında paylaşıldı. Daha önce de kanlı taş ve kanlı eldivenlerin ortaya çıkarıldığı A Haber'deki Gece Ajansı programında üçüncü kanlı bir delilin daha olduğu tespit edildi.