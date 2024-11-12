SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. katil adayı Devran mı? Salim’in avukatı bu isimden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek anlattı!
Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın katilinin kim olduğuna odaklandı. Aralarında anne ve amcanın da bulunduğu 4 kişinin yargılanması devam ederken SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek çarpıcı iddialarda bulundu: Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum. Artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum. Devran Güran…
Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:34