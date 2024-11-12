Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. katil adayı Devran mı? Salim’in avukatı bu isimden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek anlattı!

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresine gömülmüş halde bulunan Narin Güran'ın katilinin kim olduğuna odaklandı. Aralarında anne ve amcanın da bulunduğu 4 kişinin yargılanması devam ederken SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek çarpıcı iddialarda bulundu: Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum. Artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum. Devran Güran

Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:57 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:34
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. katil adayı Devran mı? Salim’in avukatı bu isimden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek anlattı!

Türkiye'nin kanını donduran olay Diyarbakır'da meydana geldi. 8 yaşındaki Narin Güran vahşice katledildi. Güran cinayetine ilişkin ilk duruşma sona erdi. Sanıkların tutukluluk halleri devam ederken A Haber ekranlarında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'ten çarpıcı bir değerlendirme geldi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. katil adayı Devran mı? Salim’in avukatı bu isimden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek anlattı!

Şimşek, cinayette 3. bir ismin olabileceğini belirtti. Salim Güran'ın 22 yaşındaki oğlu Devran'ı işaret etti. "Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. katil adayı Devran mı? Salim’in avukatı bu isimden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek anlattı!

Artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum. Devran Güran, tutuklu ve cezaevinde" dedi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. katil adayı Devran mı? Salim’in avukatı bu isimden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek anlattı!

Davaya dair çarpıcı bilgiler veren Şimşek sözlerine şöyle devam etti: Salim Güran'ın oğlu Devran Güran olaydan sonra yeni bir telefon alıyor, ben merak ediyorum o telefona format attırdı mı? Bunun incelenmesi gerekiyor.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde 3. katil adayı Devran mı? Salim’in avukatı bu isimden neden rahatsız oldu? Abdurrahman Şimşek anlattı!

SALİM'İN AVUKATI BENİ ARADI: DEVRAN'I NEDEN OLAYA KATIYORSUNUZ?

Daha sonra Salim Güran'ın avukatı beni aradı "Devran Güran'ı neden olaya katıyorsunuz?" dedi.
Ben de bir şey katmıyorum ilgimi çekti.

SON DAKİKA SON DAKİKA