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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının dakika dakika şeması yayınlandı!

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle sarsıldı. Davada, aralarında amca Salim Güran, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar dahil 12 kişi tutuklu bulunuyor. Son yaşanan gelişmede iddianameye de eklenen, bilirkişi raporundaki dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Raporda, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilip, şüphelilerin tespit edilen hareketleri uydu görüntülerinden de faydalanılarak şemaya eklendi. İşte şüpheli ailenin anbean hareketleri…

DHA
Giriş Tarihi: 01.11.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:17
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının dakika dakika şeması yayınlandı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının dakika dakika şeması yayınlandı!

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının dakika dakika şeması yayınlandı!

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin tümünün alınan HTS ve baz kayıtlarının ayrıntılı tetkikiyle jandarma personeli tarafından analiz raporu hazırlandığı, alınan HTS kayıtlarının baz istasyonlarından faydalanılarak tam olarak yerlerinin tespiti edilebilmesi amacıyla bilirkişi olarak görevlendirme yapılması sonucunda ilgili bilirkişinin olayın gerçekleştiği Tavşantepe Mahallesi'ne geldiği, jandarma personeliyle birlikte olayın gerçekleştiği yerlerde fiili olarak ölçüm yaparak servis sağlayan ana ve ara bazların belirlendiği, yapılan ölçümler ve baz istasyonu tespiti sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının dakika dakika şeması yayınlandı!

Bilirkişi raporunda, olayın gerçekleştiği tarih olarak 21 Ağustos'ta 15.13 ile 15.20 saatleri arası belirtilerek, şüpheliler Salim, Enes ve Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtlarının alındığı, olayın olduğu Arif Güran'ın ikameti çevresi, Salim Güran'ın ikameti ve çevresi ve ara yollar, okul, Kur'an kursu, Salim Güran'ın Uzunbahçe tarafından bulunan tarlası ile ara yolları, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş çıkış istikametlerinde titiz bir şekilde 3 GSM operatörünün ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı, daha sonra bu bölgelerde ekip olarak dar alan baz çalışması yapıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının dakika dakika şeması yayınlandı!

DAKİKA DAKİKA TESPİT EDİLDİ

Raporda GSM hatlarıyla yapılan görüşmelerde sinyal alınan baz istasyonunun yoğun olması halinde görüşme yapılan yere en yakın baz istasyonundan sinyal alındığı, yer değişikliği olduğunda bulunulan kapsama alanından çıkıp, başka bir baz istasyonunun kapsama alanına girildiği, Tavşantepe Mahallesi'nde çalışma yapılan alanlarda 1 GSM operatörünün çekim gücünün iyi olduğu, çalışma yapılan alanlarda görüşme internet bazlarının yeterince iyi olduğu, telefonların çalışma yapılan bölgelerde çekmeme ya da sinyal kesintisi durumunun olmadığı, sinyal gücünün yeterli olduğu hususları çerçevesinde HTS kayıtlarının incelenerek rapor hazırlandığı kaydedilerek, şüphelilerin dakika dakika hareketlerine yer verildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA