SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde HTS kayıtlarının dakika dakika şeması yayınlandı!

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle sarsıldı. Davada, aralarında amca Salim Güran, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığı tespit edilen Nevzat Bahtiyar dahil 12 kişi tutuklu bulunuyor. Son yaşanan gelişmede iddianameye de eklenen, bilirkişi raporundaki dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Raporda, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilip, şüphelilerin tespit edilen hareketleri uydu görüntülerinden de faydalanılarak şemaya eklendi. İşte şüpheli ailenin anbean hareketleri…