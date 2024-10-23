SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde iddianame kabul edildi: İlk duruşma tarihi belli oldu!

SON DAKİKA… Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturmada Narin annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu dahil olmak üzere 12 kişi tutuklandı. Herkes "Katil kim?" sorusunu sorarken, Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili iddianame hazırlandı. Öyle ki Narin'in evinde, mutfağın karşısında bulunan odada öldürüldüğü ve cinayet sırasında anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar'ın orada olduğu anlaşıldı. 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği açıklandı. İşte canilerin hakim karşısına çıkacağı tarih…