Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Narin'in avucundaki kılda DNA eşleşmesi... Narin'i kim öldürdü?

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Narin'in avucundaki kılda DNA eşleşmesi... Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davaya ilişkin olarak, Narin Güran'ın avucunda ve vücudunda bulunan saç ve kıl örneklerine dair Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor da dosyaya dahil edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kıldaki DNA örneklerinin aile fertleriyle eşleştiği kamuoyuna duyuruldu. Peki, Narin Güran'ı kim neden öldürdü?