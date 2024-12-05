Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Narin'in avucundaki kılda DNA eşleşmesi... Narin'i kim öldürdü?

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Narin'in avucundaki kılda DNA eşleşmesi... Narin'i kim öldürdü?

Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Narin'in öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davaya ilişkin olarak, Narin Güran'ın avucunda ve vücudunda bulunan saç ve kıl örneklerine dair Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor da dosyaya dahil edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kıldaki DNA örneklerinin aile fertleriyle eşleştiği kamuoyuna duyuruldu. Peki, Narin Güran'ı kim neden öldürdü?

Giriş Tarihi: 05.12.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 08:15
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Narin’in avucundaki kılda DNA eşleşmesi... Narin’i kim öldürdü?

Diyarbakır'da meydana gelen Narin Güran cinayeti davasında sona yaklaşılıyor. Otopsi sırasında Narin'in sol avucunda bulunan saç ve kıl ile şortunun üzerinde bulunan kıl örneklerinin mitokondriyal DNA incelemesinin yapılması istendi. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından kıl örneklerinde DNA eşlemesi tespit edildi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Narin’in avucundaki kılda DNA eşleşmesi... Narin’i kim öldürdü?

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDEKİ GİZEM ARALANIYOR!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, otopsi sırasında Narin'in sol avucunda bulunan saç ve kıl ile şortunun üzerinde bulunan kıl örneklerinin mitokondriyal DNA incelemesinin yapılması istendi.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesince yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Narin’in avucundaki kılda DNA eşleşmesi... Narin’i kim öldürdü?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan raporda, gönderilen saç ve kıl örneklerinin makroskobik ve mikroskobik incelemesinin yapıldığı belirtildi."Sol avuç içerisinde bulunan saç ve kıllar" ibareli kıl örneğinin 29 santimetre ve kahverengi olduğunun belirlendiği ifade edilen raporda, kıl örneğinin her iki ucunda kök tespit edilmediği kaydedildi.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Narin’in avucundaki kılda DNA eşleşmesi... Narin’i kim öldürdü?

DNA ÖRNEKLERİ ANNE VE ABİ İLE EŞLEŞTİ

Atlet üzerinden alınan biri 16, diğeri 11 santimetre ve kahverengi kıl örneklerinin de köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadığı belirtilen raporun sonuç kısmında, "Mitokondriyal DNA'da yüksek oranda polimorfizm gösteren kontrol bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre, Yüksel, Enes ve Narin Güran'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbiriyle aynı olduğu tespit edildi (Raporun 6.2.2. maddesi)." bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Narin’in avucundaki kılda DNA eşleşmesi... Narin’i kim öldürdü?

Raporun devamında şu tespitlerde bulunuldu:

"Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'a ait mitokondriyal DNA dizilerinin birbirleriyle ve raporumuzun 6.2.2 maddesinde belirtilen mitokondriyal DNA dizileri ile aynı olmadığı tespit edildi. Aşağıda listelenmiş kıl örneklerden elde edilen mitokondriyal DNA dizilerinin birbirleriyle ve raporumuzun 6.2.2 maddesinde belirtilen mitokondriyal DNA dizileri ile aynı olduğu tespit edildi. 'Sol avuç içerisinde bulunan saç ve kıllar' ibareli bir adet kıl örneği, 'Siyah şort üzerinde bulunan kıl numunesi' ibareli bir adet kıl örneği ile 'Atlet üzerinden alınan iki adet kıl örneği köksüz olması nedeniyle çalışmaya alınmadı."

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