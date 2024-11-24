Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde Ulusal Kriminal Büro bu sorulara cevap verecek: Salim Güran’ın avukatı tek tek açıkladı!

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde Ulusal Kriminal Büro bu sorulara cevap verecek: Salim Güran’ın avukatı tek tek açıkladı!

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in katili hala bulunamadı. Kan donduran cinayette tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ise cinayeti aydınlatmak için yeni bir hamle yaptı. Dara-2 Askeri Üssü'nün kamera kayıtları Ulusal Kriminal Büro'ya yollandı. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, o görüntülerde aranacak ipuçlarını tek tek açıkladı!

Giriş Tarihi: 24.11.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:25
SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde Ulusal Kriminal Büro bu sorulara cevap verecek: Salim Güran’ın avukatı tek tek açıkladı!

SON DAKİKA... Türkiye'nin gözü kulağı, Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti davasındaydı...

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde Ulusal Kriminal Büro bu sorulara cevap verecek: Salim Güran’ın avukatı tek tek açıkladı!

Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde Ulusal Kriminal Büro bu sorulara cevap verecek: Salim Güran’ın avukatı tek tek açıkladı!

Tam 19 gün devam eden arama çalışmalarının ardından küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi'ne gömülmüş halde bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği anlaşıldı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde Ulusal Kriminal Büro bu sorulara cevap verecek: Salim Güran’ın avukatı tek tek açıkladı!

ANNE, AĞABEY, AMCA VE İTİRAFÇI NEVZAT TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturmanın her adımında kan donduran detaylara ulaşıldı. İlk olarak Narin'in DNA'sı aracında bulunan amca Salim Güran, tutuklandı. Ardından çelişkili ifadeler verdiği belirlenen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde Ulusal Kriminal Büro bu sorulara cevap verecek: Salim Güran’ın avukatı tek tek açıkladı!

DÖRDÜNÜN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İtirafçı olan Bahtiyar, cinayeti Salim Güran'ın işlediğini ve Narin'i kendisinin dereye gömdüğünü anlattı. Narin cinayeti soruşturmasında aralarında aile üyelerinin de olduğu 12 kişi tutuklanırken, anne, ağabey, amca ve Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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