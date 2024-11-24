SON DAKİKA… Narin Güran cinayetinde Ulusal Kriminal Büro bu sorulara cevap verecek: Salim Güran’ın avukatı tek tek açıkladı!

SON DAKİKA… Narin Güran cinayeti, Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in katili hala bulunamadı. Kan donduran cinayette tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ise cinayeti aydınlatmak için yeni bir hamle yaptı. Dara-2 Askeri Üssü'nün kamera kayıtları Ulusal Kriminal Büro'ya yollandı. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, o görüntülerde aranacak ipuçlarını tek tek açıkladı!