Son Dakika: Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler: 'Şahin Göz' tek tek kaydetti! 2 kişi daha varmış
Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı gömdüğü sırada yanında iki kişinin daha olduğu belirlendi. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait gece görüş özelliği de bulunan "Şahin Göz" kameralarına takılan Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin kimliklerinin tespiti için görüntüler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 27.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:16