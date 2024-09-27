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Son Dakika: Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler: 'Şahin Göz' tek tek kaydetti! 2 kişi daha varmış

Diyarbakır'da, kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı gömdüğü sırada yanında iki kişinin daha olduğu belirlendi. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait gece görüş özelliği de bulunan "Şahin Göz" kameralarına takılan Bahtiyar'ın yanındaki iki kişinin kimliklerinin tespiti için görüntüler incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 27.09.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:16
Son Dakika: Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler: ’Şahin Göz’ tek tek kaydetti! 2 kişi daha varmış

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü eve gittikten sonra kaybolan Narin Güran'ın cesedi 8 Eylül'de evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde suya gömülü şekilde bulundu.

Son Dakika: Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler: ’Şahin Göz’ tek tek kaydetti! 2 kişi daha varmış

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Narin'in bulunduğu dere yatağında aracının 50 dakika boyunca bölgede olduğu 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait kameralarla tespit edilen itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Son Dakika: Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler: ’Şahin Göz’ tek tek kaydetti! 2 kişi daha varmış

Bahtiyar'ın bölgede olduğunu tespit eden ASELSAN'ın ürettiği "Şahin Göz" kameralarının kaydettiği görüntüler savcılığın talimatıyla yeniden incelendi. Narin'in olayında özel olarak görevlendirilen jandarma ekipleri, görüntüleri defalarca büyüterek inceledi.

Son Dakika: Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler: ’Şahin Göz’ tek tek kaydetti! 2 kişi daha varmış

Yapılan detaylı ve titiz çalışmalar sonucu, Nevzat Bahtiyar'ın bulunduğu yerdeki sazlık alanda iki kişi daha tespit edildi.

Son Dakika: Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler: ’Şahin Göz’ tek tek kaydetti! 2 kişi daha varmış

Bahtiyar'dan biraz daha uzak bir bölgede tespit edilen iki kişinin kimliklerinin tespiti için görüntüler, incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi.

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