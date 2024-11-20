Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak telefon görüşmesi: Nevzat Bahtiyar ceset bulunduktan 4 dakika sonra…

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak telefon görüşmesi: Nevzat Bahtiyar ceset bulunduktan 4 dakika sonra…

SON DAKİKA… Türkiye nefesini tuttu, Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in katili hala belirlenemedi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken duruşma 26 Aralık'a ertelendi. Soruşturmada son olarak yeni bir delil elde edildi. Narin'in cansız bedenini dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın telefon kayıtlarındaki o hareketlilik dikkat çekti: 4 dakika sonra…

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:39
SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak telefon görüşmesi: Nevzat Bahtiyar ceset bulunduktan 4 dakika sonra…

Son dakika… Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak telefon görüşmesi: Nevzat Bahtiyar ceset bulunduktan 4 dakika sonra…

ANNE, AĞABEY, AMCA VE KOMŞU TUTUKLANDI!

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak telefon görüşmesi: Nevzat Bahtiyar ceset bulunduktan 4 dakika sonra…

DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak telefon görüşmesi: Nevzat Bahtiyar ceset bulunduktan 4 dakika sonra…

AMCA SALİM GÜRAN'IN CEP TELEFONU…

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Narin Güran cinayetinin aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda aralarında tutuklu sanıklar Salim Güran, Nevzat Bahtiyar ve Yüksel Güran'ın da olduğu 22 GSM hattının HTS kayıtları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) temin edilerek analiz çalışması yapıldı. Hazırlanan İletişim Tespit Tutanağı'nda tutuklu Salim Güran'ın gözaltına alındıktan sonra üzerinde bulunan telefona el konulduğu belirlendi.

SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak telefon görüşmesi: Nevzat Bahtiyar ceset bulunduktan 4 dakika sonra…

EN SON 8 EYLÜL'DE KULLANILMIŞ

GSM hattına ait sim kartının aile bireylerine teslim edildiği, yapılan analiz çalışmasında GSM hattının çeşitli tarihlerde aile bireyleri tarafından kullanıldığı, 8 Eylül'de saat 08.30'da Narin'in cansız bedeninin bulunmasından sonra saat 09.11'den itibaren kullanılmasının durdurulduğu ve aile bireylerinin GSM hattını açık tuttukları belirtilerek, olası gelişmeleri takip ettiklerinin değerlendirildiği ifadesi yer aldı.

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