SON DAKİKA… Narin Güran cinayetini aydınlatacak telefon görüşmesi: Nevzat Bahtiyar ceset bulunduktan 4 dakika sonra…

SON DAKİKA… Türkiye nefesini tuttu, Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin'in katili hala belirlenemedi. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken duruşma 26 Aralık'a ertelendi. Soruşturmada son olarak yeni bir delil elde edildi. Narin'in cansız bedenini dereye gömen Nevzat Bahtiyar'ın telefon kayıtlarındaki o hareketlilik dikkat çekti: 4 dakika sonra…