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SON DAKİKA! Narin Güran davası yarın başlıyor! Duruşma öncesi ağız birliği: Baba Arif Güran o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava yarın başlıyor. Duruşmaya bir gün kala tutuklu ağabey Enes Güran görüntülü telefon aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Enes Güran, Narin'i öldürdüğüne dair somut bir delil olmadığını belirtti. Baba Arif Güran ise kızının itirafçı Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü bir kez daha yineledi ve tutuklu oğlu Enes'e nasihat verdiği görüntülere ilişkin ilk kez konuştu. Aile üyelerinden Ali Rıza Güran ve Salim Güran'ın eşi Melek Güran da suskunluğunu bozdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.11.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:29
SON DAKİKA! Narin Güran davası yarın başlıyor! Duruşma öncesi ağız birliği: Baba Arif Güran o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 19 günlük arama çalışmaları sonucu küçük kızın Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA! Narin Güran davası yarın başlıyor! Duruşma öncesi ağız birliği: Baba Arif Güran o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

NEVZAT BAHTİYAR İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili gözaltına alınan isimler arasında yer alan Nevzat Bahtiyar, ilk ifadesinde Narin'i Eğertutmaz Deresi'ne kendisinin gömdüğünü itiraf etti. Bahtiyar, amca Salim Güran'ın cesedi saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini belirterek, "Cesedi araç içerisinde getirdi. Battaniyeye sarılıydı. Birlikte çuvala koyduk. Muhtar ayrıldı.

SON DAKİKA! Narin Güran davası yarın başlıyor! Duruşma öncesi ağız birliği: Baba Arif Güran o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Çuvalı kendi aracıma alıp daha sonra dere yatağına götürerek gömdüm" dedi. Ancak, Bahtiyar ikinci ifadesindeyse Salim Güran'ın kendisini ailesini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti. Bahtiyar ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye iştirak' suçlamasıyla tutuklandı.

SON DAKİKA! Narin Güran davası yarın başlıyor! Duruşma öncesi ağız birliği: Baba Arif Güran o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri üzerine soruşturmayı yürüten savcılar, 22 kişi ile ilgili gözaltı kararı verdi. Sorgularında, suçlamaları kabul etmeyen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca ve yengeler ile kuzenlerinde aralarında olduğu 10 kişi daha tutuklandı.

SON DAKİKA! Narin Güran davası yarın başlıyor! Duruşma öncesi ağız birliği: Baba Arif Güran o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

GÜRAN AİLESİNDEN AĞIZ BİRLİĞİ!

Kritik duruşma öncesinde Güran ailesinin üyeleri olaya ilişkin açıklamalarda bulundu, ağız birliğini sürdürdüler.

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