SON DAKİKA! Narin Güran davası yarın başlıyor! Duruşma öncesi ağız birliği: Baba Arif Güran o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava yarın başlıyor. Duruşmaya bir gün kala tutuklu ağabey Enes Güran görüntülü telefon aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Enes Güran, Narin'i öldürdüğüne dair somut bir delil olmadığını belirtti. Baba Arif Güran ise kızının itirafçı Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü bir kez daha yineledi ve tutuklu oğlu Enes'e nasihat verdiği görüntülere ilişkin ilk kez konuştu. Aile üyelerinden Ali Rıza Güran ve Salim Güran'ın eşi Melek Güran da suskunluğunu bozdu. İşte detaylar...