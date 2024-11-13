Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevinde: Televizyon yok kamerayla izleniyorlar!

TEK KALIYORLAR

Buna göre sanıklar; Tek kişilik bölümlerde kalıyorlar. Odalarda televizyonları da yok. Enes Güran ise T tipi cezaevinde. O da tek başına kalıyor. Onun da televizyonu yok. Anne Yüksel Güran da kadın cezaevinde tek başına bir bölümde tutuluyor. 15 yaşındaki R.A. ise çocuk cezaevinde, yanında iki Suriyeli tutuklu ile kalıyor.