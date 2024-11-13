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Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevinde: Televizyon yok kamerayla izleniyorlar!

Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevine yollandı. Narin cinayetinde, 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklu bulunan Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran ve Enes Güran'ın Diyarbakır'daki cezaevlerinde tek kişilik bölümlerde kaldıkları ortaya çıktı. Ayrıca sanıkların televizyonlarının olmadığı ve onlarla temas halinde olan infaz koruma memurlarının ise yaka kameraları taşıdığı vurgulandı. İşte haberin detayları

Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:23
Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevinde: Televizyon yok kamerayla izleniyorlar!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine yollandı. 'Narin'i kim öldürdü?' sorusu ilk mahkemede yanıt bulamadı.

Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevinde: Televizyon yok kamerayla izleniyorlar!

3 gün süren ve 45 saat süren duruşmada 30 avukat, 26 tanık ve 4 sanık söz aldı. İkinci duruşmanın 26 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. Sanıklar yeniden cezaevine yollandı.

Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevinde: Televizyon yok kamerayla izleniyorlar!

Hürriyet'in haberine göre; Tutuklu 12 sanığın Diyarbakır'daki 6 ayrı cezaevine dağıtıldığı, Nevzat Bahtiyar ve amca Salim Güran'ın ise Diyarbakır'daki 'yüksek güvenlikli' cezaevinde tutulduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevinde: Televizyon yok kamerayla izleniyorlar!

İki ismin aynı cezaevinde olduğu ama farklı bloklarda tutulduğu, birbirlerini görme veya iletişim kurma imkanları olmadığı bildirildi. Ağabey Enes Güran'ın T tipi anne Yüksel Güran'ın da kadın cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevinde: Televizyon yok kamerayla izleniyorlar!

TEK KALIYORLAR
Buna göre sanıklar; Tek kişilik bölümlerde kalıyorlar. Odalarda televizyonları da yok. Enes Güran ise T tipi cezaevinde. O da tek başına kalıyor. Onun da televizyonu yok. Anne Yüksel Güran da kadın cezaevinde tek başına bir bölümde tutuluyor. 15 yaşındaki R.A. ise çocuk cezaevinde, yanında iki Suriyeli tutuklu ile kalıyor.

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