Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevinde: Televizyon yok kamerayla izleniyorlar!
Son dakika: Narin Güran davasının sanıkları 6 ayrı cezaevine yollandı. Narin cinayetinde, 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklu bulunan Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran ve Enes Güran'ın Diyarbakır'daki cezaevlerinde tek kişilik bölümlerde kaldıkları ortaya çıktı. Ayrıca sanıkların televizyonlarının olmadığı ve onlarla temas halinde olan infaz koruma memurlarının ise yaka kameraları taşıdığı vurgulandı. İşte haberin detayları
Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 12:23