SON DAKİKA… Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! İşte cinayeti aydınlatan o soru: Enes’i nasıl kurtarabilirim?

SON DAKİKA… Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında müebbet hapis cezası istenirken dosyada çarpıcı bilgiler yer aldı. Öyle ki cinayetin bir numaralı sanığı olan amca Salim Güran'ın olay günü Eğertutmaz Deresi kenarında kamera görüntüleri ortaya çıktı. Anne Yüksel Güran'ın sorduğu o sorusu ise cinayetteki sır perdesini araladı. İşte detaylar...