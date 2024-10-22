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SON DAKİKA… Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! İşte cinayeti aydınlatan o soru: Enes’i nasıl kurtarabilirim?

SON DAKİKA… Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in ölümüyle ilgili amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında müebbet hapis cezası istenirken dosyada çarpıcı bilgiler yer aldı. Öyle ki cinayetin bir numaralı sanığı olan amca Salim Güran'ın olay günü Eğertutmaz Deresi kenarında kamera görüntüleri ortaya çıktı. Anne Yüksel Güran'ın sorduğu o sorusu ise cinayetteki sır perdesini araladı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:23
SON DAKİKA… Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! İşte cinayeti aydınlatan o soru: Enes’i nasıl kurtarabilirim?

Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'daki Tavşantepe Köyü'ndeydi. 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran başta olmak üzere 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Herkes Narin'in katili ya da katilleri kim diye merak ederken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

SON DAKİKA… Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! İşte cinayeti aydınlatan o soru: Enes’i nasıl kurtarabilirim?

12 sayfalık iddianamede yer alan detaylar, tüyler ürpertti. İddianamede yer alan her bilgi, Narin'e nasıl kıyıldığını gözler önüne serdi. İddianamede, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dosyada ayrıca HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay günü şüphelilerin nerede olduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

SON DAKİKA… Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! İşte cinayeti aydınlatan o soru: Enes’i nasıl kurtarabilirim?

OLAY GÜNÜ ANNE, AMCA, AĞABEY VE NEVZAT AYNI YERDE!

İddianamede, hazırlanan rapora ilişkin şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler hakkında HTS kayıtlarında, olay günü anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de telefonu kapandığında ikametinde olduğu, aynı gün saat 15.38'de telefonu açıldığında yine ikametinde olduğu, ağabey Enes Güran'ın olay günü saat 14.30'da telefonu kapandığında ikametinde olduğu, aynı gün 15.41'de telefonu açıldığında yine ikamette bulunduğu, amca Salim Güran'ın olay günü saat 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, saat 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu, saat 15.20'de ahırın oraya geçiş yaptığı ve saat 16.10'a kadar Arif'in evinde ve müştemilatında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın ise olay günü saat 15.08'de Salim Güran ile telefonda görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif'in ikameti ve civarında olduğu, saat 15.27 sıralarında Arif'in evine geldiği evde bulunduğu, aynı gün saat 15.35'e kadar Arif'in ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, saat 16.00 sıralarında Narin'in cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edilerek, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay günü öncesinde ve sonrasında birlikte hareket ettikleri değerlendirilmiştir."

SON DAKİKA… Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! İşte cinayeti aydınlatan o soru: Enes’i nasıl kurtarabilirim?

AMCA SALİM GÜRAN EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE 7 DAKİKA BOYUNCA…

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu yeri aile üyeleri ve şüphelilerin bilme ihtimali doğrultusunda Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilen iddianamede, olay günü bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiğinin tespit edildiği, bu hususun dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu çerçevesinde değerlendirildiğinde kamera kayıtlarında cesedin bulunduğu yere gelen kişinin şüpheli Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, böylece şüphelinin cesedin bırakıldığı yeri bildiği ve olay günü kontrol amaçlı gittiği hususunu açıkça ortaya koyduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

SON DAKİKA… Narin Güran iddianamesinde çarpıcı detaylar! İşte cinayeti aydınlatan o soru: Enes’i nasıl kurtarabilirim?

AĞABEY ENES GÜRAN: NARİN DİŞ FIRÇAMI KULLANDI…

Ağabey Enes Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapmış olduğu görüşme kayıtlarının da incelendiği belirtilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:

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