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Son dakika: Narin Güran'ı kim öldürdü? 4 sanık cinayet saati aynı evde: 66 gündür suskunlar

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra Eğerturmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; cinayet saati aynı evde oldukları tespit edilen şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar 66 gündür sessizliğini korurken, tutuklu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İşte Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika haberinin detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 25.10.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:02
Son dakika: Narin Güran’ı kim öldürdü? 4 sanık cinayet saati aynı evde: 66 gündür suskunlar

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içerisinde bulunmuştu. Türkiye'yi derinden sarsan cinayetle ilgili ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanırken, tutuklu sanıkların 66 gündür suskun olması dikkat çekti.

Son dakika: Narin Güran’ı kim öldürdü? 4 sanık cinayet saati aynı evde: 66 gündür suskunlar

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Son dakika: Narin Güran’ı kim öldürdü? 4 sanık cinayet saati aynı evde: 66 gündür suskunlar

4 SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİ

Tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlandı.

Son dakika: Narin Güran’ı kim öldürdü? 4 sanık cinayet saati aynı evde: 66 gündür suskunlar

"38 DAKİKA 11 SANİYE SONRA EĞERTUTMAZ DERESİ CİVARINDAN AYRILDI"

İddianamede, "Narin Güran'ın 21 Ağustos günü saat 15.11'de kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti karşısında diğer tüm kayıtlar ve deliller tekrar irdelenerek bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına aynı gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi.

Son dakika: Narin Güran’ı kim öldürdü? 4 sanık cinayet saati aynı evde: 66 gündür suskunlar

Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi" ifadeleri yer almıştı.

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