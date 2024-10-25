Son dakika: Narin Güran’ı kim öldürdü? 4 sanık cinayet saati aynı evde: 66 gündür suskunlar

"38 DAKİKA 11 SANİYE SONRA EĞERTUTMAZ DERESİ CİVARINDAN AYRILDI"

İddianamede, "Narin Güran'ın 21 Ağustos günü saat 15.11'de kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti karşısında diğer tüm kayıtlar ve deliller tekrar irdelenerek bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına aynı gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi.