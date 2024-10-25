Son dakika: Narin Güran’ı kim öldürdü? 4 sanık cinayet saati aynı evde: 66 gündür suskunlar

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra Eğerturmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; cinayet saati aynı evde oldukları tespit edilen şüphelilerden anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar 66 gündür sessizliğini korurken, tutuklu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İşte Narin Güran cinayetiyle ilgili son dakika haberinin detayları...