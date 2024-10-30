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SON DAKİKA: Narin Güran'ın babası katilin ismini açıkladı! İddianame sonrası ilk kez konuştu: Benim evime giremez

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da öldürülen Narin evladıydı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili şüphelilerden anne, ağabey, amca ve komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, baba Arif Güran iddianame sonrası ilk kez konuştu. Narin Güran'ın katili için o ismi işaret eden Baba Güran, "Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın" ifadelerini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.10.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:09
SON DAKİKA: Narin Güran’ın babası katilin ismini açıkladı! İddianame sonrası ilk kez konuştu: Benim evime giremez

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın babası katilin ismini açıkladı! İddianame sonrası ilk kez konuştu: Benim evime giremez

ANNE, AĞABEY VE AMCA DAHİL 12 TUTUKLU VAR

Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın babası katilin ismini açıkladı! İddianame sonrası ilk kez konuştu: Benim evime giremez

İLK DURUŞMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre anne, amca, ağabey ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hapis istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın babası katilin ismini açıkladı! İddianame sonrası ilk kez konuştu: Benim evime giremez

22 KİŞİ HAKKINDA "ZORLA GETİRME" KARARI

İddianamede yer alan detaylarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın babası katilin ismini açıkladı! İddianame sonrası ilk kez konuştu: Benim evime giremez

HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olay günü aile üyelerinin dakika dakika nerede olduğunu tespit ederken gözler Narin'in babası Arif Güran ile ağabeyi Baran Güran'daydı.

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