SON DAKİKA: Narin Güran'ın babası katilin ismini açıkladı! İddianame sonrası ilk kez konuştu: Benim evime giremez

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemi Diyarbakır'da öldürülen Narin evladıydı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili şüphelilerden anne, ağabey, amca ve komşuları Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, baba Arif Güran iddianame sonrası ilk kez konuştu. Narin Güran'ın katili için o ismi işaret eden Baba Güran, "Kızım, benim için farklıydı. Dünyam, hayatım kızımdı. 5 evladım olabilir ama kızım başkaydı. Allah, hakkımı bırakmasın" ifadelerini kullandı.