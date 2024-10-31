SON DAKİKA! Narin Güran'ın babasından yeni iddia! O ismi işaret etti: Kekemeydi, dalga geçtim; intikam almak için...

SON DAKİKA HABERLERİ: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame sonrası ilk kez konuşan ve katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süren baba Arif Güran, yeni bir iddia ortaya attı. Nevzat Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini söyleyen Narin'in babası, "Nevzat Bahtiyar intikam almak için kızım Narin'i öldürdü" iddiasında bulundu.