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SON DAKİKA! Narin Güran'ın babasından yeni iddia! O ismi işaret etti: Kekemeydi, dalga geçtim; intikam almak için...

SON DAKİKA HABERLERİ: Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame sonrası ilk kez konuşan ve katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süren baba Arif Güran, yeni bir iddia ortaya attı. Nevzat Bahtiyar ile daha önce kekeme olduğu için dalga geçtiğini söyleyen Narin'in babası, "Nevzat Bahtiyar intikam almak için kızım Narin'i öldürdü" iddiasında bulundu.

Giriş Tarihi: 31.10.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:44
SON DAKİKA! Narin Güran’ın babasından yeni iddia! O ismi işaret etti: Kekemeydi, dalga geçtim; intikam almak için...

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA! Narin Güran’ın babasından yeni iddia! O ismi işaret etti: Kekemeydi, dalga geçtim; intikam almak için...

ANNE, AĞABEY VE AMCA DAHİL 12 TUTUKLU VAR

Bu kapsamda, aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran başta olmak üzere Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in anne Yüksel, ağabey Enes, amca Fuat ve eşi Hediye kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah, halanın eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu Ramazan Atasoy (15) tutuklandı.

SON DAKİKA! Narin Güran’ın babasından yeni iddia! O ismi işaret etti: Kekemeydi, dalga geçtim; intikam almak için...

22 KİŞİ HAKKINDA "ZORLA GETİRME" KARARI

İlk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklanırken, İddianamede yer alan detaylarda ise cinayet günü ve saatinde anne, ağabey, amca ile Nevzat Bahtiyar'ın, Narin Güran'ın evinde olduğu ve daraltılmış HTS incelemesinde Narin'in mutfağın karşısındaki boş odada öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA! Narin Güran’ın babasından yeni iddia! O ismi işaret etti: Kekemeydi, dalga geçtim; intikam almak için...

Buna göre hazırlanan iddianame kapsamında 7 Kasım'daki ilk duruşma için baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran da dahil olmak üzere 22 kişi hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı. Babanın 'müşteki', 21 kişininse 'tanık' sıfatıyla katılması için karar verildiği bilgisine ulaşıldı.

SON DAKİKA! Narin Güran’ın babasından yeni iddia! O ismi işaret etti: Kekemeydi, dalga geçtim; intikam almak için...

İddianame sonrası ilk kez konuşan ve katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süren baba Arif Güran, yeni bir iddia ortaya attı.

Baba Arif Güran

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