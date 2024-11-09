SON DAKİKA! Narin Güran'ın cesedi 2 farklı yere mi gömüldü? Keşif görüntüleri izletildi: Nevzat Bahtiyar'dan tuhaf sözler!
SON DAKİKA HABERİ... Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a keşif görüntüleri izletildi. Nevzat Bahtiyar 3. gündeki duruşmada tuhaf ifadeler kullandı. Narin Güran'ın cesedi ile ilgili çarpıcı soru Nevzat Bahtiyar'a yöneltildi. Öte yandan; Mahkeme Başkanı üzerindeki cübbeyi de çıkartarak, "Senin geçen celse verdiğin beyanlar doğru mu? İftira mı? Bak yeni kamera kayıtları çıkabilir..." dedi.
Giriş Tarihi: 09.11.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:55