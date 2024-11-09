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SON DAKİKA! Narin Güran'ın cesedi 2 farklı yere mi gömüldü? Keşif görüntüleri izletildi: Nevzat Bahtiyar'dan tuhaf sözler!

SON DAKİKA HABERİ... Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'a keşif görüntüleri izletildi. Nevzat Bahtiyar 3. gündeki duruşmada tuhaf ifadeler kullandı. Narin Güran'ın cesedi ile ilgili çarpıcı soru Nevzat Bahtiyar'a yöneltildi. Öte yandan; Mahkeme Başkanı üzerindeki cübbeyi de çıkartarak, "Senin geçen celse verdiğin beyanlar doğru mu? İftira mı? Bak yeni kamera kayıtları çıkabilir..." dedi.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 09.11.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:55
SON DAKİKA! Narin Güran’ın cesedi 2 farklı yere mi gömüldü? Keşif görüntüleri izletildi: Nevzat Bahtiyar’dan tuhaf sözler!

Son dakika haberi... Diyarbakır'da öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran'ın (8) cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde sürerken, Nevzat Bahtiyar ile Mahkeme Başkanı arasındaki diyaloglar duruşmaya damga vurdu. Nevzat Bahtiyar'ın tuhaf sözleri sonrası Mahkeme Başkanı üzerindeki cübbeyi de çıkarttı. İşte Narin Güran cinayeti davası ile ilgili son dakika haberi!

SON DAKİKA! Narin Güran’ın cesedi 2 farklı yere mi gömüldü? Keşif görüntüleri izletildi: Nevzat Bahtiyar’dan tuhaf sözler!

NARİN CESEDİ 2 FARKLI YERE Mİ GÖMÜLDÜ?

Nevzat Bahtiyar'a keşif görüntüleri izletildi. Avukatlardan Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar'a "Narin'in naaşından, ceset diyemiyorum, Adli Tıp Kurumu dedi ki; bulunduktan 19 gün önce öldürülmüş. Bunu nereden elde ediyorlar? Böceklerden, lavralardan, Narin'in bedeninde bunlardan çok vardı ve buradan tarih çıkarıyorlar."

SON DAKİKA! Narin Güran’ın cesedi 2 farklı yere mi gömüldü? Keşif görüntüleri izletildi: Nevzat Bahtiyar’dan tuhaf sözler!

"Şimdi rapor diyor ki; bu naaş tamamen suyun içerisinde olsa bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum Nevzat Bahtiyar, sen daha önce başka yere gömdün mü?" sorusunu yöneltti.

SON DAKİKA! Narin Güran’ın cesedi 2 farklı yere mi gömüldü? Keşif görüntüleri izletildi: Nevzat Bahtiyar’dan tuhaf sözler!

Nevzat Bahtiyar bu soruya, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

SON DAKİKA! Narin Güran’ın cesedi 2 farklı yere mi gömüldü? Keşif görüntüleri izletildi: Nevzat Bahtiyar’dan tuhaf sözler!

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Müşteki avukatı Nahit Eren, olay yeri görüntülerin izlenmesini talep etti. Görüntüler salondaki büyük ekrana yansıtılmadan önce bana Arif Güran ile sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran dışarı çıkarıldı.

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