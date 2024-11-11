SON DAKİKA: Narin Güran’ın kuzeni Devran Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a tehdit: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? | Sosyal medya hesabını kapattı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ara kararın açıklanmasının ardından tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti. Devran Güran'ın, paylaşımından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabını kapatması dikkat çekti. İşte Narin Güran'ın kuzeni Devran Güran'ın o paylaşımı ve haberin detayları...