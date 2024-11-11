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SON DAKİKA: Narin Güran'ın kuzeni Devran Güran'dan Nevzat Bahtiyar'a tehdit: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? | Sosyal medya hesabını kapattı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Ara kararın açıklanmasının ardından tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti. Devran Güran'ın, paylaşımından kısa bir süre sonra sosyal medya hesabını kapatması dikkat çekti. İşte Narin Güran'ın kuzeni Devran Güran'ın o paylaşımı ve haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.11.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 18:15
SON DAKİKA: Narin Güran’ın kuzeni Devran Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a tehdit: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? | Sosyal medya hesabını kapattı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasında ara kararın açıklanmasının ardından tutuklu sanık Salim Güran'ın oğlu Devran Güran, sosyal medya hesabından itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etti.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın kuzeni Devran Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a tehdit: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? | Sosyal medya hesabını kapattı

Narin Güran cinayetinin ilk duruşması geçtiğimiz hafta görülmüştü.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın kuzeni Devran Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a tehdit: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? | Sosyal medya hesabını kapattı

Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ve cesedi gömen Nevzat Bahtiyar, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkmıştı.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın kuzeni Devran Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a tehdit: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? | Sosyal medya hesabını kapattı

300 kişilik büyük salonda görülen Narin davası 3 gün sürdü. Duruşmada, 45 saat boyunca 30 avukat, 26 tanık ve 4 sanık konuştu.

SON DAKİKA: Narin Güran’ın kuzeni Devran Güran’dan Nevzat Bahtiyar’a tehdit: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? | Sosyal medya hesabını kapattı

Saatlerce süren savunma, suçlamalar, tartışmalara rağmen Narin Güran'ın neden ve kim tarafından öldürüldüğü yine ortaya çıkmadı.

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