SON DAKİKA | Narin’i gömen Nevzat'ın kırmızı aracıyla küçük kızı arama çalışmasına katıldığı fotoğrafı ortaya çıktı
Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bağlar ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın gömen Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı arama çalışmasındaki fotoğrafına SABAH ulaştı...
Giriş Tarihi: 02.11.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:31