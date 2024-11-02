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SON DAKİKA | Narin’i gömen Nevzat'ın kırmızı aracıyla küçük kızı arama çalışmasına katıldığı fotoğrafı ortaya çıktı

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bağlar ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın gömen Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı arama çalışmasındaki fotoğrafına SABAH ulaştı...

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 02.11.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:31
SON DAKİKA | Narin’i gömen Nevzat’ın kırmızı aracıyla küçük kızı arama çalışmasına katıldığı fotoğrafı ortaya çıktı

Amca Salim Güran'dan Narin'in cansız bedenini aldığı ifadesinde iddia edilen Nevzat Bahtiyar, tahmini 3'üncü gün küçük kızın arama çalışmasına katıldığı fotoğrafta, ekiplerle sulama kanalı civarında olduğu görülüyor.

Yine aynı fotoğrafta hiç bir şey olmamış gibi soğuk kanlı bir şekilde sözde arama yapanlara destek verir görüntüsü sergileyen Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i gömmeye götürdüğü kırmızı araçta park halinde görünüyor.

SON DAKİKA | Narin’i gömen Nevzat’ın kırmızı aracıyla küçük kızı arama çalışmasına katıldığı fotoğrafı ortaya çıktı

Narin Güran'ın cansız bedeninin taşındığı araçta inceleme!

Türkiye, günlerdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde cinayete kurban giden Narin Güran olayını konuşuyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz deresinde 19 gün sonra bulunan Narin Güran'ın cesedinin taşındığı Nevzat Bahtiyar'a ait kırmızı araca görüntülere SABAH ulaştı.

SON DAKİKA | Narin’i gömen Nevzat’ın kırmızı aracıyla küçük kızı arama çalışmasına katıldığı fotoğrafı ortaya çıktı

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında, çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SON DAKİKA | Narin’i gömen Nevzat’ın kırmızı aracıyla küçük kızı arama çalışmasına katıldığı fotoğrafı ortaya çıktı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SON DAKİKA | Narin’i gömen Nevzat’ın kırmızı aracıyla küçük kızı arama çalışmasına katıldığı fotoğrafı ortaya çıktı

EKİPLER DELİL TOPLADI

İfadesinde; Narin'in cansız bedenini otomobilin arka koltuk tarafında aşağıya bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın aracında jandarma kriminal ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemenin görüntüleri ortaya çıktı. Ekipler, incelemede hem aracın içerisinde hem de bagaj kısmında delil topladı.

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