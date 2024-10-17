SON DAKİKA... National Geographic’in Best of The World 2025 finalistleri açıklandı: Türkiye de listede!

Dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic, 'Best of the World 2025 Readers' Choice' (Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri) seçkisinin finalistlerini açıkladı. BODRUM DA LİSTEYE GİRDİ Listeden Türkiye'den de sevilen bir tatil beldesi yer aldı. National Geographic Travel'ın 46,5 milyon takipçili Instagram hesabında duyurulan finalistler, Bodrum'un büyüleyici atmosferini ve Akdeniz'in en havalı lokasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı. EĞLENMEK VE DİNLENMEK İSTEYENLER İÇİN... National Geographic, Bodrum'un şık modernliği ve zengin imkanlarıyla hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen ziyaretçilere mükemmel fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. RAKİPLERİ VİETNAM, ABD, PERU VE BOSNA-HERSEK! 2025 Dünyanın En İyileri listesinde yer alan Bodrum, finale kalan diğer önemli destinasyonlarla birlikte Instagram üzerinden oylamaya sunuldu. Oylamada yer alan diğer finalist şehirler arasında Ho Chi Minh City (Vietnam), New Orleans (ABD), Cusco (Peru) ve Sarajevo (Bosna-Hersek) bulunuyor.