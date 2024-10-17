SON DAKİKA... National Geographic’in Best of The World 2025 finalistleri açıklandı: Türkiye de listede!

BODRUM DA LİSTEYE GİRDİ

Listeden Türkiye'den de sevilen bir tatil beldesi yer aldı. National Geographic Travel'ın 46,5 milyon takipçili Instagram hesabında duyurulan finalistler, Bodrum'un büyüleyici atmosferini ve Akdeniz'in en havalı lokasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı.