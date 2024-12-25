Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi raporunda! Avukattan açıklama!

SON DAKİKA: Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi raporunda! Avukattan açıklama!

27 yaşındaki 2 çocuk annesi Neşe Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonları için ameliyat masasına yattı. Ameliyatlarının ardından, nefes darlığı şikâyetiyle alındığı yoğun bakıma alındı. Kalbi duran Özkan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Özkan'ın ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla başlatılan yargı sürecinde, otopsi için fenomeninin mezarı açıldı. İşte detaylar

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:38
SON DAKİKA: Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi raporunda! Avukattan açıklama!

Kahreden olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Bursa'da yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı olmak için Bursa'dan İstanbul'a gitti.

SON DAKİKA: Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi raporunda! Avukattan açıklama!

Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatlarının ardından, nefes darlığı şikâyetiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde kalbinin durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi raporunda! Avukattan açıklama!

Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan ise karısının ölümünde ihmaller zinciri olduğunu iddia etti. Yapılması gereken tetkiklerin yapılmadığını belirtip mahkemeye gitti.

SON DAKİKA: Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi raporunda! Avukattan açıklama!

Açılan dava sonucunda Neşe Özkan'ın mezarının açılmasına karar verildi. İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, bir basın bildirisi yayımlayarak otopsi işlemleri için Neşe Özkan'ın mezarının açıldığını bildirdi.

SON DAKİKA: Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi raporunda! Avukattan açıklama!

Neşe Özkan'ın ölümü şüpheli olmasına rağmen, otopsi yapılmadığına dikkat çeken Mermer, açıklamasında İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa'da bulunan mezarın açıldığını belirtti.

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