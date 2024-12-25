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SON DAKİKA: Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi raporunda! Avukattan açıklama!
SON DAKİKA: Neşe Özkan’ın mezarı açıldı! Gözler otopsi raporunda! Avukattan açıklama!
27 yaşındaki 2 çocuk annesi Neşe Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonları için ameliyat masasına yattı. Ameliyatlarının ardından, nefes darlığı şikâyetiyle alındığı yoğun bakıma alındı. Kalbi duran Özkan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Özkan'ın ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla başlatılan yargı sürecinde, otopsi için fenomeninin mezarı açıldı. İşte detaylar
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:38