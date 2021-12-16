Son dakika | Omicron varyantının iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Ezber bozan detay...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü ifade ettiği Omicron varyantı ile ilgili son dakika detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni varyantın daha hızlı yayıldığı ancak hastalığın hafif seyrettiği bilgisi netlik kazanırken 2 farklı semptoma dikkat çekildi. İşte Omicron varyantı belirtileri...

EZBER BOZAN DETAY! Hong Kong'da yapılan bir araştırmada Omicron varyantının diğer varyantlardan 70 kat hızlı bulaştığı ortaya çıkarken varyantın akciğerlerde 10 kat daha yavaş ilerlediği ortaya çıktı.

Omicron varyantının broş ve akciğer dokusundaki ilerlemesini inceleyen bilim insanları bu nedenle hastalığın hafif seyrettiğini ifade etti.

SON DAKİKA: İKİ YENİ SEMPTOM! İngiltere'de yapılan bir araştırmada ise Omicron varyantının belirtilerinin farklarına dikkat çekildi. Koronavirüsün ana belirtileri arasında öksürük, yüksek ateş tat ve koku kaybı olduğu ifade ediliyordu.