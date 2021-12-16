Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Omicron varyantının iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Ezber bozan detay...

Son dakika | Omicron varyantının iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Ezber bozan detay...

İlk olarak 25 Kasım'da Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19'un Omicron varyantı ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün yeni varyantı ile birlikte daha hızlı yayıldığı ancak hafif seyrettiği açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 5'i İzmir 1'i İstanbul'da olmak üzere 6 kişide görüldüğünü açıkladığı Omicron varyantının koronavirüs belirtilerinden farklı iki belirtisinin olduğu ortaya çıktı. İşte İngiltere'de yapılan araştırma sonuçları ve Omicron varyantı belirtileri....

Giriş Tarihi: 16.12.2021 10:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 10:53
Son dakika | Omicron varyantının iki yeni belirtisi ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü ifade ettiği Omicron varyantı ile ilgili son dakika detaylar gelmeye devam ediyor. Yeni varyantın daha hızlı yayıldığı ancak hastalığın hafif seyrettiği bilgisi netlik kazanırken 2 farklı semptoma dikkat çekildi. İşte Omicron varyantı belirtileri...

Son dakika | Omicron varyantının iki yeni belirtisi ortaya çıktı

EZBER BOZAN DETAY!

Hong Kong'da yapılan bir araştırmada Omicron varyantının diğer varyantlardan 70 kat hızlı bulaştığı ortaya çıkarken varyantın akciğerlerde 10 kat daha yavaş ilerlediği ortaya çıktı.

Son dakika | Omicron varyantının iki yeni belirtisi ortaya çıktı

Omicron varyantının broş ve akciğer dokusundaki ilerlemesini inceleyen bilim insanları bu nedenle hastalığın hafif seyrettiğini ifade etti.

Son dakika | Omicron varyantının iki yeni belirtisi ortaya çıktı

SON DAKİKA: İKİ YENİ SEMPTOM!

İngiltere'de yapılan bir araştırmada ise Omicron varyantının belirtilerinin farklarına dikkat çekildi. Koronavirüsün ana belirtileri arasında öksürük, yüksek ateş tat ve koku kaybı olduğu ifade ediliyordu.

Son dakika | Omicron varyantının iki yeni belirtisi ortaya çıktı

Ancak uzmanlar Omicron varyantı ile birlikte en çok görülen belirtiler arasında bel ağrısı ve boğazda kaşıntı olduğu açıkladı.

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