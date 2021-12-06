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Son dakika: Ordu’da araç çalıp İstanbul’a gitmişlerdi! Üç çocuk hakkında karar verildi!

Son dakika haberi: Ordu'da geçtiğimiz ay ilginç bir olay yaşandı. Suç dosyaları kabarık olan üç çocuk, araç çalıp İstanbul'a kadar yol yaptı. Ekipler tarafından yakalanan zanlılar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 06.12.2021 16:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 16:00
Son dakika: Ordu’da araç çalıp İstanbul’a gitmişlerdi! Üç çocuk hakkında karar verildi!

Son dakika haberi: Akıllara durgunluk veren olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde yaşandı.

Son dakika: Ordu’da araç çalıp İstanbul’a gitmişlerdi! Üç çocuk hakkında karar verildi!

Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi.

Son dakika: Ordu’da araç çalıp İstanbul’a gitmişlerdi! Üç çocuk hakkında karar verildi!

İş yerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı.

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Son dakika: Ordu’da araç çalıp İstanbul’a gitmişlerdi! Üç çocuk hakkında karar verildi!

Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı.

Son dakika: Ordu’da araç çalıp İstanbul’a gitmişlerdi! Üç çocuk hakkında karar verildi!

Yaşları küçük olan ve her birinin çok sayıda sabıkasının bulunduğu çocuklar sonrasında ise galeriden aldıkları diğer araç ile Ordu'dan ayrılarak, İstanbul'a hareket etti.

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