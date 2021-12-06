Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Ordu’da araç çalıp İstanbul’a gitmişlerdi! Üç çocuk hakkında karar verildi!

Son dakika: Ordu’da araç çalıp İstanbul’a gitmişlerdi! Üç çocuk hakkında karar verildi!

Son dakika haberi: Ordu'da geçtiğimiz ay ilginç bir olay yaşandı. Suç dosyaları kabarık olan üç çocuk, araç çalıp İstanbul'a kadar yol yaptı. Ekipler tarafından yakalanan zanlılar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…