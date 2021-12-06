Son dakika: Ordu’da araç çalıp İstanbul’a gitmişlerdi! Üç çocuk hakkında karar verildi!

Son dakika haberi: Ordu'da geçtiğimiz ay ilginç bir olay yaşandı. Suç dosyaları kabarık olan üç çocuk, araç çalıp İstanbul'a kadar yol yaptı. Ekipler tarafından yakalanan zanlılar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…
Son dakika haberi: Akıllara durgunluk veren olay, 28 Kasım günü sabah 04.00 saatlerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (15), E.K. (13) A.Y. (13) isimli çocuklar, Altınordu ilçesinde bulunan bir oto galerinin arka camını kırarak içeriye girdi.
İş yerinde bir süre anahtar arayan çocuklar, buldukları iki otomobilin anahtarını alarak dışarıya çıktı.
Ordu'da 3 küçük çocuk galeriden çaldıkları arabayla İstanbul'da yakalandı! Hırsızlığın sebebi şoke etti... | Video
Çocuklar, ilk olarak sıfır kilometre bir aracı alarak bir süre gezindi, sonrasında ise otomobili bir ara sokağa bıraktı.