Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Otelde korkunç ölüm! Gaye Akel’e ne oldu? Sevgilisi ile odaya girdikten bir süre sonra…

SON DAKİKA... Otelde korkunç ölüm! Gaye Akel’e ne oldu? Sevgilisi ile odaya girdikten bir süre sonra…

SON DAKİKA… İstanbul Arnavutköy'de Gaye Akel, sevgilisi C.A. ile otele gitti. Otel odasına girdikten bir süre sonra rahatsızlanan genç kız hayatını kaybetti. Şüpheli olaydaki eczane detayı ise dikkat çekti!