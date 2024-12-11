Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Otelde korkunç ölüm! Gaye Akel’e ne oldu? Sevgilisi ile odaya girdikten bir süre sonra…

SON DAKİKA... Otelde korkunç ölüm! Gaye Akel’e ne oldu? Sevgilisi ile odaya girdikten bir süre sonra…

SON DAKİKA… İstanbul Arnavutköy'de Gaye Akel, sevgilisi C.A. ile otele gitti. Otel odasına girdikten bir süre sonra rahatsızlanan genç kız hayatını kaybetti. Şüpheli olaydaki eczane detayı ise dikkat çekti!

İHA
Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:45
SON DAKİKA... Otelde korkunç ölüm! Gaye Akel’e ne oldu? Sevgilisi ile odaya girdikten bir süre sonra…

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde bulunan Royal Mass isimli bir otelde gerçekleşti. Akşam saatlerinde Gaye Akel isimli genç kız ile sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. isimli kişi buluştu.

SON DAKİKA... Otelde korkunç ölüm! Gaye Akel’e ne oldu? Sevgilisi ile odaya girdikten bir süre sonra…

Sultangazi'den beraber toplu taşıma kullanarak Arnavutköy'deki otele gelmek isteyen çift yol güzergahında şeker hastası olduğu öğrenilen Gaye Akel'in rahatsızlanmasıyla bir restoranda durakladılar. Daha sonra tekrar otele doğru yola çıktılar.

SON DAKİKA... Otelde korkunç ölüm! Gaye Akel’e ne oldu? Sevgilisi ile odaya girdikten bir süre sonra…

GENÇ KIZ BİR ANDA FENALAŞTI VE…

Saat 17.15 sıralarında otele gelen çift resepsiyon kayıtlarının ardından beraber otel odasına çıktı. Otel odasında bir müddet vakit geçirdikten sonra Gaye Akel'in tekrar fenalaşması üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. eczaneye giderek ilaç almak istedi. İlk başta gittiği eczaneden ilaç alamayan C.A. otel odasına geri dönüp kız arkadaşı Akel'le birlikte eczaneye tekrar gitti. Eczaneden insülin alan çift daha sonra otel odasına geri döndü.

SON DAKİKA... Otelde korkunç ölüm! Gaye Akel’e ne oldu? Sevgilisi ile odaya girdikten bir süre sonra…

İLAÇ KULLANDI, SABAH ÖLDÜ!

Otel odasında beraber vakit geçiren çiftten Gaye Akel, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrardan rahatsızlandı. Kız arkadaşının duş almasına yardımcı olan C.A. , iddiaya göre daha sonra uyuya kaldı. Sabah uyandığında kız arkadaşının nefes almadığını fark eden C.A. resepsiyondan yardım isteyerek sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini istedi.

SON DAKİKA... Otelde korkunç ölüm! Gaye Akel’e ne oldu? Sevgilisi ile odaya girdikten bir süre sonra…

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ AYDINLATACAK!

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk incelemesinde, genç kızın yaklaşık 2 saat önce yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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