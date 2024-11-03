SON DAKİKA PERSONEL ALIMI 2024 HABERLERİ: 32 kamu kurumu 1.434 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen memur alımı ilanları...

MSB 121 TABİP VE 27 ÖĞRETMEN ASKERİ PERSONEL ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 50 pratisyen tabip, 20 pratisyen diş tabibi, 2 eczacı, 4 atletizm alanında, 4 atış alanında, 4 kicks bocks alanında olmak üzere 12 beden eğitimi öğretmeni; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 30 pratisyen tabip, 2 pratisyen diş tabibi, 3 yelken alanında, 1 kürek alanında, 1 atış alanında, 1 kick bocks alanında olmak üzere 9 beden eğitimi öğretmeni; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 20 pratisyen tabip, 2 atletizm alanında, 2 atış alanında, 2 kicks bocks alanında olmak üzere 6 beden eğitimi öğretmeni alacağını duyurdu.

17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PİLOT SINIFINA 120 MUVAZZAF SUBAY ALINACAK

Bakanlık, pilot sınıfı için mühendislik ve pilotaj bölümlerinden mezun 112 erkek 8 kadın olmak üzere toplamda 120 muvazzaf subay alacağını duyurdu.

24 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.