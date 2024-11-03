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SON DAKİKA PERSONEL ALIMI 2024 HABERLERİ: 32 kamu kurumu 1.434 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen memur alımı ilanları...

Son dakika haberi: Resmi Gazete'de yer alan personel alımı ilanlarına göre 32 kamu kurumu 1.434 işçi ve memur alımı yapacak. Doktor, mühendis, subay, pilot gibi pozisyonlara personel alımı yapacak kurumlar arasında 3 Bakanlık, 15 belediye ve 3 üniversite de yer alıyor. Peki hangi kurum hangi pozisyon için personel alımı yapacak? İşte 32 kamu kurumunun merak edilen memur alımı ilanları...

Giriş Tarihi: 03.11.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:44
SON DAKİKA PERSONEL ALIMI 2024 HABERLERİ: 32 kamu kurumu 1.434 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen memur alımı ilanları...

Son dakika haberleri: 32 kamu kurumu çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacak. Kurumların Resmi Gazete'de yayımlanan işçi ve memur alımı ilanlara göre kamuya 1.434 personel alımı yapılacak. Peki hangi kuruma hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? Başvuru tarihleri neler? İşte tüm merak edilenler...

SON DAKİKA PERSONEL ALIMI 2024 HABERLERİ: 32 kamu kurumu 1.434 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen memur alımı ilanları...

32 KAMU KURUMU 1.434 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 32 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 1.434 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 3 Bakanlık, 15 belediye, 3 kalkınma ajansı, 3 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Eti Maden, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu,YÖK veTÜİK olmak üzere 32 kamu kurumu 4.313 adet personel alımı yapacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:

SON DAKİKA PERSONEL ALIMI 2024 HABERLERİ: 32 kamu kurumu 1.434 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen memur alımı ilanları...

MSB 121 TABİP VE 27 ÖĞRETMEN ASKERİ PERSONEL ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 50 pratisyen tabip, 20 pratisyen diş tabibi, 2 eczacı, 4 atletizm alanında, 4 atış alanında, 4 kicks bocks alanında olmak üzere 12 beden eğitimi öğretmeni; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 30 pratisyen tabip, 2 pratisyen diş tabibi, 3 yelken alanında, 1 kürek alanında, 1 atış alanında, 1 kick bocks alanında olmak üzere 9 beden eğitimi öğretmeni; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 20 pratisyen tabip, 2 atletizm alanında, 2 atış alanında, 2 kicks bocks alanında olmak üzere 6 beden eğitimi öğretmeni alacağını duyurdu.

17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PİLOT SINIFINA 120 MUVAZZAF SUBAY ALINACAK

Bakanlık, pilot sınıfı için mühendislik ve pilotaj bölümlerinden mezun 112 erkek 8 kadın olmak üzere toplamda 120 muvazzaf subay alacağını duyurdu.

24 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 10 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA PERSONEL ALIMI 2024 HABERLERİ: 32 kamu kurumu 1.434 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen memur alımı ilanları...

TÜİK 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı; Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 2 kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli ağ uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı (Linux), 1 kıdemli devops uzmanı alacağını duyurdu.

21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA PERSONEL ALIMI 2024 HABERLERİ: 32 kamu kurumu 1.434 personel alımı yapılacak! İşte merak edilen memur alımı ilanları...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 adet eski hükümlü işçi alımı yapacağını duyurdu.

31 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

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