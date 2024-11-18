SON DAKİKA: Personel alımı 2024 ilanları güncellendi! 36 kurum duyurdu: Kamuya 13.386 memur alımı yapılacak
Son dakika haberi: 36 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya; polis, mühendis, büro personeli, zabıta ve itfaiyeci gibi birçok pozisyondan toplamda 13.386 işçi ve memur alımı yapılacak. KPSS şartlı ya da şartsız her eğitim durumuna göre yapılacak personel alımı için son başvuru tarihleri kronolojik olarak sıralandı. Memur olmak isteyenler için 36 kamu kurumunun memur ve işçi alımı ilanlarını derledik. İşte personel alımı 2024 yılı güncel ilanlar...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:01