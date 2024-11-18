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SON DAKİKA: Personel alımı 2024 ilanları güncellendi! 36 kurum duyurdu: Kamuya 13.386 memur alımı yapılacak

Son dakika haberi: 36 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya; polis, mühendis, büro personeli, zabıta ve itfaiyeci gibi birçok pozisyondan toplamda 13.386 işçi ve memur alımı yapılacak. KPSS şartlı ya da şartsız her eğitim durumuna göre yapılacak personel alımı için son başvuru tarihleri kronolojik olarak sıralandı. Memur olmak isteyenler için 36 kamu kurumunun memur ve işçi alımı ilanlarını derledik. İşte personel alımı 2024 yılı güncel ilanlar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 13:01
SON DAKİKA: Personel alımı 2024 ilanları güncellendi! 36 kurum duyurdu: Kamuya 13.386 memur alımı yapılacak

Son dakika haberleri: Kamuya yapılacak 13.386 personel alımı için 36 kurum ilanlarını yayımladı. Yayımlanan ilanlara göre Aralık sonuna kadar çeşitli pozisyonlar için 13.386 personel istihdam edilecek. Peki hangi kurumlar personel alımı yapılacak? Hangi pozisyonlar için işçi ve memur alımı yapılacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Personel alımı 2024 ilanları güncellendi! 36 kurum duyurdu: Kamuya 13.386 memur alımı yapılacak

36 KAMU KURUMU 13.386 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 36 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 13.386 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 3 bakanlık, 12 belediye, 5 üniversite, 3 kalkınma ajansı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bilecik İl Özel İdaresi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Polis Akademisi, OGM, TÜRASAŞ, TÜRKAK, KGM, SSB ve MGK olmak üzere toplamda 36 kamu kurumuna 13.386 personel alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi:

SON DAKİKA: Personel alımı 2024 ilanları güncellendi! 36 kurum duyurdu: Kamuya 13.386 memur alımı yapılacak

POLİS AKADEMİSİ 12 BİN POLİS ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvuruları öncesinde yapılacak olan polis alımı sayısını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, 32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceklerini duyurdu.

SON DAKİKA: Personel alımı 2024 ilanları güncellendi! 36 kurum duyurdu: Kamuya 13.386 memur alımı yapılacak

OGM 9 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3 aşçı, 3 orman işçisi, 2 fidan yetiştiricisi, 1 laboratuvar teknikeri olmak üzere toplamda 9 adet sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

14 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 18 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SON DAKİKA: Personel alımı 2024 ilanları güncellendi! 36 kurum duyurdu: Kamuya 13.386 memur alımı yapılacak

GELİBOLU BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI YAPACAK

Çanakkale ili Gelibolu Belediye Başkanlığı bünyesine İnşaat Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 tekniker alacak.

18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

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