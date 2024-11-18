SON DAKİKA: Personel alımı 2024 ilanları güncellendi! 36 kurum duyurdu: Kamuya 13.386 memur alımı yapılacak

36 KAMU KURUMU 13.386 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Memur olmak isteyen adaylar için 36 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 13.386 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 3 bakanlık, 12 belediye, 5 üniversite, 3 kalkınma ajansı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bilecik İl Özel İdaresi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Polis Akademisi, OGM, TÜRASAŞ, TÜRKAK, KGM, SSB ve MGK olmak üzere toplamda 36 kamu kurumuna 13.386 personel alımı yapılacak. Peki hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? İşte listesi: