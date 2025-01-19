SON DAKİKA… Pınar Zorlu’dan kahreden haber geldi: Eski eşi benzin dökerek yakmıştı!

Bu sırada motosiklet ile arkasından gelen eski eşi genç kadını kovalamaya başladı. Yol üzerinde ki bir binanın arka tarafında sıkıştırdığı eski eşinin üzerine yanıcı bir madde döken şahıs, daha sonra yanında bulunan çakmak ile genç kadını ateşe vermişti.