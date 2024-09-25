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SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda: Mahalle sakinleri SABAH'a konuştu

Türkiye karakoldan kaçan Yunus Emre Geçti'nin kovalamacada polislerden birinin silahını alarak kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit ettiği dehşet anlarını konuşuyor. 19 yaşında 26 suç kaydı olan Geçti'nin serbest olması, adli kontrol uygulamasını tartışmaya açtı. Suç makinesi gencin yaşadığı mahallenin sakinleri: Yoldan geçen herkese sataşırdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:37
SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda: Mahalle sakinleri SABAH’a konuştu

Ümraniye'de 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti motosiklet çaldığı gerekçesiyle geçen pazar akşamı annesi Pınar Geçti tarafından polise ihbar edildi. Gözaltına alınan Yunus Emre Geçti götürüldüğü polis merkezinden firar etti.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda: Mahalle sakinleri SABAH’a konuştu

Ihlamurkuyu, Petrol Yolu Caddesi'nde izine rastlanan Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamak isteyen polislerden birinin silahını alarak rastgele ateş açtı. 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz silahtan çıkan mermilerle şehit düştü.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda: Mahalle sakinleri SABAH’a konuştu

Tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin küçücük yaşta başlayan 26 suçla dolu profili Türkiye'nin gündemine oturdu. Geçti'nin yıllar öncesinden yaptığı sosyal medya paylaşımları ve adeta bir suç makinesine dönüşmesi dikkat çekti.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda: Mahalle sakinleri SABAH’a konuştu

7-8 yıl öncesine kadar çocuk paylaşımları yapan çocuğuyla ilgili konuşan anne Pınar Geçti, "Devletimi uyardım hep. Gelin alın dedim. Keşke polisimiz değil ben ölseydim, Ben kurşunlara gelseydim keşke." dedi.

SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda: Mahalle sakinleri SABAH’a konuştu

KATİLİ MAHALLESİNDE ARAŞTIRDIK

SABAH muhabirleri polis katili Yunus Emre Geçti'nin mahallesinde izlenimlerde bulundu. 2005 doğumlu Yunus Emre Geçti doğduğundan beri Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesinde yaşıyor.

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