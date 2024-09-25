SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda: Mahalle sakinleri SABAH'a konuştu
Türkiye karakoldan kaçan Yunus Emre Geçti'nin kovalamacada polislerden birinin silahını alarak kadın polis Şeyda Yılmaz'ı şehit ettiği dehşet anlarını konuşuyor. 19 yaşında 26 suç kaydı olan Geçti'nin serbest olması, adli kontrol uygulamasını tartışmaya açtı. Suç makinesi gencin yaşadığı mahallenin sakinleri: Yoldan geçen herkese sataşırdı
Giriş Tarihi: 25.09.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 06:37