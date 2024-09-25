SON DAKİKA: Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti! Katil Yunus Emre Geçti yıllardır aramızda: Mahalle sakinleri SABAH’a konuştu

7-8 yıl öncesine kadar çocuk paylaşımları yapan çocuğuyla ilgili konuşan anne Pınar Geçti, "Devletimi uyardım hep. Gelin alın dedim. Keşke polisimiz değil ben ölseydim, Ben kurşunlara gelseydim keşke." dedi.