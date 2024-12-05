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SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!
SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!
SON DAKİKA | Van'da üniversite 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Tam 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Otopsi raporuna göre boğulduğu belirlenen Rojin'in babasının o karesi yüreklere dokundu…
Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:54