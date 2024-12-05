Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!

SON DAKİKA | Van'da üniversite 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Tam 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulundu. Otopsi raporuna göre boğulduğu belirlenen Rojin'in babasının o karesi yüreklere dokundu…

İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:54
SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!

Türkiye'nin yüreğini yakan olay 27 Eylül'de Van'da yaşandı.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Rojin'i bulmak için tam 18 gün boyunca her taşın altına bakıldı. Ancak 18 gün sonra umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!

Talihsiz kızın cansız bedenine ulaşıldı. Otopsi raporuna göre Rojin'in boğularak öldüğü anlaşıldı.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!

Geçtiğimiz günlerde otopsi raporunun babasına teslim edilmesinin ardından dün genç kızın kaldığı yurttaki eşyaları da baba Nizamettin Kabaiş'e teslim edildi.

SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!

Teslim edilen eşyalar arasında Rojin'in kıyafetleri ve kişisel eşyaları bulunuyor.

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