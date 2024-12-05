SON DAKİKA | Rojin Kabaiş Van Gölü’nde boğularak can vermişti: Acılı baba Nizamettin Kabaiş’in o fotoğrafı yürek yaktı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı yurttan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Rojin'i bulmak için tam 18 gün boyunca her taşın altına bakıldı. Ancak 18 gün sonra umutlu bekleyiş yerini acıya bıraktı.