Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…

SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…

SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy'de tekstilci Cihan Ş. 15 bin ABD doları dolandırıldığını iddia ederek savcılığa gitti. Döviz bürosu ve banka yetkililerinin dolarların sahte olduğunu söylemesi üzerine şoka giren Cihan Ş., "4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti" dedi!

DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:45
SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…

Piyasada sahte 50 ve 100 dolar tedirginliği sürüyor. Vatandaşların sahteyle gerçeğini ayırt edemediği dolarlar iddiaya göre, sayma makinesinden de geçiyor. Bakırköy'de tekstil işiyle uğraşan Cihan Ş. sahte dolar kullanan dolandırıcılar tarafından mağdur edildi. Cihan Ş.'nin Bakırköy'deki dükkanına 26 Kasım Salı günü saat 20.30'da toptan alışveriş yapmak için 3 kişi geldi. Alışveriş yapan müşteriler ödemeyi dolarla yapacaklarını söyledi.

SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…

Ticaretin bozulmaması için Cihan Ş.15 bin doları kabul etti. Dolarları döviz bürosuna götürdükten sonra burada sahte olduğunun söylemesi üzerine mağdur, bu kez bankaya gitti. Bankanın da dolarların sahte olduğunu ifade etmesi üzerine sonra mağdur tekstilci savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…

Cihan Ş. "Ödeme dolar olarak geldi. Tabii istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık; ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti. Mecburen almak zorunda kaldık ticaretin devam edebilmesi için. Ertesi gün çalıştığımız döviz bürosuna gönderdik dolarları, orada sahte olduğu söylendi inanamadım" dedi.

SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…

'TÜRK LİRASI İSTEDİK DOLAR GELDİ'

15 bin dolar dolandırılan Cihan Ş., "Yıllardır tekstille uğraşıyoruz ve tekstil işindeyiz. Mesai saatine yakın dükkanımıza müşteri geldi, ürünleri beğendi. Ürünleri beğendikten sonra ödeme konusuna geçtik ve ödemeyi sorduk. Bize nakit yapacaklarını söylediler, biz banka havalesi istedik ama nakit dediler. Faturaları kesip teslim ettik. Ödemenin geleceğini söyleyerek bizi biraz daha beklettiler. Sonra ödeme dolar olarak geldi. Tabii istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık; ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti. Mecburen almak zorunda kaldık ticaretin devam edebilmesi için. " dedi.

SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…

'DÖVİZ BÜROSU DA BANKA DA SAHTE DEDİ'

Cihan Ş. "Ertesi gün çalıştığımız döviz bürosuna gönderdik dolarları, orada sahte olduğu söylendi inanamadım. Mecbur kaldım, aldık dolarları bankaya götürdük. Bankada da bu dolarların sahte olduğunu söylediler. Yıllardır çalıştığımız bankaydı, bizzat banka müdürü geldi. Böyle bir durum var, 'Dolarlar sahte, bunu savcılığa bildirin suç duyurusunda bulunun' dediler. Banka da aynı şeyi söyleyince avukatımızı aradık, avukatımız geldi savcılığa suç duyurusunda bulundu daha sonra adli süreç başladı. Mağduruz, adalet bekliyoruz, devletimizden yardım bekliyoruz. İnşallah bir an önce mağduriyetimiz giderilir" şeklinde konuştu.

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