SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…

'TÜRK LİRASI İSTEDİK DOLAR GELDİ'

15 bin dolar dolandırılan Cihan Ş., "Yıllardır tekstille uğraşıyoruz ve tekstil işindeyiz. Mesai saatine yakın dükkanımıza müşteri geldi, ürünleri beğendi. Ürünleri beğendikten sonra ödeme konusuna geçtik ve ödemeyi sorduk. Bize nakit yapacaklarını söylediler, biz banka havalesi istedik ama nakit dediler. Faturaları kesip teslim ettik. Ödemenin geleceğini söyleyerek bizi biraz daha beklettiler. Sonra ödeme dolar olarak geldi. Tabii istemedik Türk lirası istedik. O esnada döviz büroları kapalıydı, mecburen almak zorunda kaldık; ama biz bunları 4 kez makineden geçirdik, 4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti. Mecburen almak zorunda kaldık ticaretin devam edebilmesi için. " dedi.