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SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…
SON DAKİKA… Sahte dolar mağduru adam nasıl dolandırıldığını anlattı: Parayı 4 kez makineden geçirdim…
SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy'de tekstilci Cihan Ş. 15 bin ABD doları dolandırıldığını iddia ederek savcılığa gitti. Döviz bürosu ve banka yetkililerinin dolarların sahte olduğunu söylemesi üzerine şoka giren Cihan Ş., "4 defa bizzat kendim geçirdim makineden, dördünde de geçti" dedi!
Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:45