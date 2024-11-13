SON DAKİKA! Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın serbest bırakılmasına itiraz etmişti! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'da yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve milyonluk takipçi sayılarına ulaşan sosyal medya fenomenlerinin de arasında olduğu 23 şüpheliden 16'sı operasyonlarda gözaltına alınmıştı. 5 şüphelinin yurtdışında olduğu öğrenilmişti. Şüpheliler adliyeye getirilerek savcılığa ifade verilmişti. ERBİL VE ORTAÇ'A EV HAPSİ Nöbetçi Hakimliğe sevk edilenlerden işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. 12 sanık tutuklanırken, 2 sanığın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı. SAVCILIK İTİRAZ ETTİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti. REDDEDİLDİ Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Mahkeme, Erbil ve Ortaç hakkında yapılan itirazı reddederek ev hapislerinin devamına karar verdi.