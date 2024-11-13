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SON DAKİKA! Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın serbest bırakılmasına itiraz etmişti! Mahkeme kararını verdi

Son dakika haberleri: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç yasadışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz gelmişti. Mahkeme, itirazı reddetti.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:56
SON DAKİKA! Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın serbest bırakılmasına itiraz etmişti! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'da yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve milyonluk takipçi sayılarına ulaşan sosyal medya fenomenlerinin de arasında olduğu 23 şüpheliden 16'sı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA! Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın serbest bırakılmasına itiraz etmişti! Mahkeme kararını verdi

5 şüphelinin yurtdışında olduğu öğrenilmişti. Şüpheliler adliyeye getirilerek savcılığa ifade verilmişti.

SON DAKİKA! Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın serbest bırakılmasına itiraz etmişti! Mahkeme kararını verdi

ERBİL VE ORTAÇ'A EV HAPSİ

Nöbetçi Hakimliğe sevk edilenlerden işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

SON DAKİKA! Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın serbest bırakılmasına itiraz etmişti! Mahkeme kararını verdi

12 sanık tutuklanırken, 2 sanığın da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

SON DAKİKA! Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın serbest bırakılmasına itiraz etmişti! Mahkeme kararını verdi

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

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