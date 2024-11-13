SON DAKİKA! Savcılık Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın serbest bırakılmasına itiraz etmişti! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'da yasadışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve milyonluk takipçi sayılarına ulaşan sosyal medya fenomenlerinin de arasında olduğu 23 şüpheliden 16'sı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.