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SON DAKİKA… Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı: Ev hapsi verilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama!

SON DAKİKA HABERİ… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle aralarında sosyal medya fenomeni ve ünlü isimlerinde olduğu 20 kişi hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç'ın tutuklanması talep edilirken adliyeye sevk edilen Ortaç dikkat çeken bir açıklama yaptı. Öte yandan hakim karşısına çıkartılan Ortaç hakkında karar açıklandı. İşte detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 11.11.2024 18:03 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 18:49
SON DAKİKA… Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı: Ev hapsi verilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA… Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı: Ev hapsi verilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

SON DAKİKA… Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı: Ev hapsi verilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama!

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet'e getirildi.

SON DAKİKA… Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı: Ev hapsi verilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama!

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ!

Gelen son dakika bilgisine göre ise Serdar Ortaç ve Erbil'in aralarında olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada savcılığa ifade verme işlemlerin ardından ise Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç beraberindeki 14 sosyal medya fenomeni tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

SON DAKİKA… Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı: Ev hapsi verilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama!

Şüphelilerden Serdar Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm" açıklamasını yaptı.

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