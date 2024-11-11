SON DAKİKA… Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı: Ev hapsi verilen Serdar Ortaç’tan ilk açıklama!

SON DAKİKA HABERİ… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik ettikleri gerekçesiyle aralarında sosyal medya fenomeni ve ünlü isimlerinde olduğu 20 kişi hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in olduğu şüpheliler gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç'ın tutuklanması talep edilirken adliyeye sevk edilen Ortaç dikkat çeken bir açıklama yaptı. Öte yandan hakim karşısına çıkartılan Ortaç hakkında karar açıklandı. İşte detaylar...