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Son dakika: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e bahis gözaltısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasadışı bahisi öven, teşvik eden kişilere yönelik "Yasadışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 20 kişinin gözaltına alınması talimatı verildi. Bu kişilerin arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yer alıyor. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 11.11.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:24
Son dakika: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e bahis gözaltısı!

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e bahis gözaltısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Son dakika: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e bahis gözaltısı!

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Son dakika: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e bahis gözaltısı!

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e bahis gözaltısı!

Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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