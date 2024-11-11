Son dakika: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e bahis gözaltısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasadışı bahisi öven, teşvik eden kişilere yönelik "Yasadışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 20 kişinin gözaltına alınması talimatı verildi. Bu kişilerin arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yer alıyor. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.
Giriş Tarihi: 11.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:24