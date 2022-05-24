Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Ekipler, Küpeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada evde olan Kübra Nur D. ilk ifadesinde, Küpeli'nin, arkadaşları Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer ile dışarıdayken tartıştıklarını, ardından eve gelip, tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini belirtti.