Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Son dakika haberi: Konya'da polis, Kübra Nur D. (20) ile yaşadığı evde intihar ettiği öne sürülen Mehmet Küpeli'nin (32), cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan yola çıkarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. İlk ifadesinde Küpeli'nin intihar ettiğini öne süren Kübra Nur D., 5 ay sonra alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kübra Nur D., Küpeli'nin Adem Sükuti (35) ve İbrahim Akhançer (31) ile para meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğünü söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:23
Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

SON DAKİKA: SEVGİLİSİ 'İNTİHAR ETTİ' DEMİŞTİ! POLİS POZİSYONDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde ocak ayında, 1 çocuk annesi Kübra Nur D.'nin, 15 gündür birlikte yaşadığı Mehmet Küpeli'nin intihar ettiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Ekipler, Küpeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Bu sırada evde olan Kübra Nur D. ilk ifadesinde, Küpeli'nin, arkadaşları Adem Sükuti ve İbrahim Akhançer ile dışarıdayken tartıştıklarını, ardından eve gelip, tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini belirtti.

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Kübra Nur D., olayın ardından korktuğu için arkadaşları Sükuti ve Akhançer'i arayıp haber verdiğini ifade etti.

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü


EKİPLER TESPİT ETTİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü

2 gün önce tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D., cinayeti itiraf ederek, "O an evde 4 kişiydik, Adem Sükuti ve Mehmet arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

SON DAKİKA SON DAKİKA