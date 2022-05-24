Son dakika haberi: Sevgilisi ‘intihar etti’ demişti! Polis pozisyondan çözdü
Son dakika haberi: Konya'da polis, Kübra Nur D. (20) ile yaşadığı evde intihar ettiği öne sürülen Mehmet Küpeli'nin (32), cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonundan yola çıkarak öldürüldüğünü ortaya çıkardı. İlk ifadesinde Küpeli'nin intihar ettiğini öne süren Kübra Nur D., 5 ay sonra alınan ifadesinde cinayeti itiraf etti. Kübra Nur D., Küpeli'nin Adem Sükuti (35) ve İbrahim Akhançer (31) ile para meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğünü söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 24.05.2022 15:20
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:23