SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için rakam 50 bin lira! İşte faizsiz kredi için merak edilen detaylar...
Son dakika haberi...Faizsiz kredi kampanyaları kasım ayında da hız kesmeden son sürat devam ediyor. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun talep gösterilen sıfır faizli kredi kampanyaları için bankalar tarafından açıklanan tavan rakam 50 bin lira oldu. 0 faizli kredi için rakamın 50 bin lira olması merakları ve araştırmaları artırdı. Peki faizsiz kredi başvuru şartları ne? Sıfır faizli kredi veren bankalar hangisi? İşte 0 faizli kredi kampanyaları için merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:44