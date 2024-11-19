SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için rakam 50 bin lira! İşte faizsiz kredi için merak edilen detaylar...

ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK!

Bankalar sundukları faizsiz kredi kampanyaları ile sadece faiz maliyet avantajı değil aynı zamanda ulaşım kolaylığı gibi çok sayıda avantaj sağlıyor. Buna göre vatandaş sıfır faizli kredi çekebilmek için şubeye gitmesine gerek kalmıyor. Bankaların dijital uygulamaları için vatandaşlar müşteri olma sürecini tamamlıyor yine şubeye gitmeye gerek kalmadan kredi başvurusunu dijital ortamdan gerçekleştirebiliyor.

Değerlendirmeler dijital şekilde gerçekleşirken olumlu olarak sonuçlanan krediler müşterilerin hesaplarına anında aktarılabiliyor.