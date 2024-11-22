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SON DAKİKA! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! Annesi hakkında flaş sözler: Cezaevi içerisinde kendisini...
SON DAKİKA! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! Annesi hakkında flaş sözler: Cezaevi içerisinde kendisini...
Türkiye Tekirdağ'da cinsel istismara uğradığı belirlendikten sonra hastanedeki 30 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebeğe ağladı. Minik yavrunun ölümünde iddianame hazırlandı. Dosyada gizlilik kararı sürerken Avukat Ahmet Berksoy Sıla bebeğin sanık sıfatıyla yargılanacak annesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cezaevi içerisinde kendisini…
Giriş Tarihi: 22.11.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:02