Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! Annesi hakkında flaş sözler: Cezaevi içerisinde kendisini...

SON DAKİKA! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! Annesi hakkında flaş sözler: Cezaevi içerisinde kendisini...

Türkiye Tekirdağ'da cinsel istismara uğradığı belirlendikten sonra hastanedeki 30 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Sıla bebeğe ağladı. Minik yavrunun ölümünde iddianame hazırlandı. Dosyada gizlilik kararı sürerken Avukat Ahmet Berksoy Sıla bebeğin sanık sıfatıyla yargılanacak annesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cezaevi içerisinde kendisini…

İHA
Giriş Tarihi: 22.11.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:02
SON DAKİKA! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! Annesi hakkında flaş sözler: Cezaevi içerisinde kendisini...

Tekirdağ'da "cinsel istismar" ve "şiddet" sonucu kaldırıldığı hastanede 30 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasına ilişkin iddianame hazırlandı. Teyze Elif A.'nın avukatı Ahmet Berksoy, "Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu soruşturma kapsamında fezleke düzenlendi. Fezleke kapsamında da iddianame hazırlandı.

SON DAKİKA! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! Annesi hakkında flaş sözler: Cezaevi içerisinde kendisini...

Dosyanın tüm şüphelileri artık ağır ceza mahkemesinde sanık sıfatıyla yargılanacak. Sıla bebek yoğun bakım ünitesinde uzun bir süre yaşam mücadelesi verdi ve bunun sonucunda da hayatını kaybetti. Bu durumu üzülerek ifade ediyorum" dedi.

SON DAKİKA! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! Annesi hakkında flaş sözler: Cezaevi içerisinde kendisini...

Teyze ve dede adına bu süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Berksoy, "Elif Akyüz teyzenin nisan ayında açmış olduğu bir dava vardı, Sıla bebek ve ablası A.S.Y. bebek için vasilik temsilciğini almak adına. Önümüzdeki ay aile mahkemesinde Sıla bebeğin ve A.S.Y'nin velayetleri için karar verilecek. Halihazırda A. bebeğin velayeti geçici süreli de olsa teyze ve dedeye verilmiş durumda. Dosyadaki tutukluluk durumu anne ve 2 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) için devam ediyor. Aynı zamanda diğer yaşı büyük fail adına da devam etmekte" diye konuştu.

SON DAKİKA! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! Annesi hakkında flaş sözler: Cezaevi içerisinde kendisini...

"KESİCİ ALETLERLE KENDİSİNE ZARAR VERDİ"

Avukat Berksoy, Sıla bebeğin tutuklu bulunan annesinin geçtiğimiz haftalarda başka bir hükümlü aracılığıyla kendisine ulaştığını ifade ederek, "'Çocuğumun vefatından dolayı bir travma yaşıyorum' dedi. Aynı zamanda sonradan haberimiz oldu, cezaevi içerisinde kendisini bir yaralama kastıyla hayati tehlike yönünde bir girişimi olmuş. Kollarına ve bileklerine kesici bir iğne ile zarar vermek suretiyle girişimi olmuş.

SON DAKİKA! Sıla bebeğin ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı! Annesi hakkında flaş sözler: Cezaevi içerisinde kendisini...

Ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik bir hücrede kalacağı şekilde gözetim altına alındı. 15 günde bir kanunen yakınlarına ulaşabiliyor. Teyzeler her ne kadar kendisinden uzak kalmaya çalışsalar da cezaevi müdürlüğü durumunun kötü olduğunu ifade ederek, bir kereliğine mahsus olmak üzere kıyafet yardımında bulundular. Konuyla alakalı içeriden başka bir mahkum aracılığı ile bana bir ziyaret talebi oldu. Kendisinin konuyla ilgili söylemek istedikleri, ifade etmek istediği hususlar olduğunu söyleyerek ziyaret etmemi istedi. Ben tabii ki bu ziyareti kabul etmedim" açıklamasında bulundu.

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