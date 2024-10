Son dakika Sıla bebek öldü mü? Acı haber geldi! Sıla Bebek olayın son durum ne, yaşıyor mu?

TEYZESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!

Açıklama sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatar, "Her telefon çaldığında, 'Acaba Sıla'dan bir haber mi geldi?' diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Rabbim kimsenin başına vermesin, düşmanımın bile. Hele ki bir insanın canı kanı olunca. Doktorlarımız sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyor, insanların başına gelince bizim ciğerimiz kan ağlıyordu. Şimdi ise bizim başımıza geldi. Canımızın orada canı yanıyor. Ve her gün daha kötü haber alıyoruz. Hocalarımız mücadele ediyor sağ olsunlar. Hani Sıla için nerde kimse yok. Biz yalnızız burada, yapanlar cezaevinde. Yani bitti mi bu olay bu kadar mı? Sıla can çekişiyor. Hani insanlarımız neredeler. Canımız yanıyor. Her gün doktorlardan kötü haber alarak canımız yanıyor" şeklinde konuştu.