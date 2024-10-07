Trend Galeri Trend Yaşam

Son dakika Sıla bebek öldü mü? Acı haber geldi! Sıla Bebek olayın son durum ne, yaşıyor mu?

Sıla bebek olayı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Tekirdağ'da istismara uğraya bebekten acı haber geldi. 29 gündür yaşam savaşı veren Sıla Y.'nin sağlık durumu hakkında teyzesi bilgi verdi. Son açıklamalardan sonra olayla ilgili detayları öğrenmek isteyenler tarafından araştırmaları hız kazandı. Tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran olayda anne ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturmayla ilgili birçok yeni bilgi ortaya çıktı. Peki, Sıla bebek öldü mü, yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.10.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:49
Son dakika Sıla bebek öldü mü? Acı haber geldi! Sıla Bebek olayın son durum ne, yaşıyor mu?

Sıla bebeğin sağlık durumu son dakika gelişmeleriyle takip edilirken acı haber geldi. Türkiye'yi derinden etkileyen olayda yoğun bakımda tedavi gören bebeğin teyzeleri gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yoğun bakımda entübe edilen vücudunda darp izleri bulunan Sıla'nın soruşturmasın 5 kişi tutuklu bulunuyor. Peki, Sıla bebek öldü mü, yaşıyor mu?

Son dakika Sıla bebek öldü mü? Acı haber geldi! Sıla Bebek olayın son durum ne, yaşıyor mu?

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ, SON DURUMU NE?
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika Sıla bebek öldü mü? Acı haber geldi! Sıla Bebek olayın son durum ne, yaşıyor mu?

TEYZESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Açıklama sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatar, "Her telefon çaldığında, 'Acaba Sıla'dan bir haber mi geldi?' diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Rabbim kimsenin başına vermesin, düşmanımın bile. Hele ki bir insanın canı kanı olunca. Doktorlarımız sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyor, insanların başına gelince bizim ciğerimiz kan ağlıyordu. Şimdi ise bizim başımıza geldi. Canımızın orada canı yanıyor. Ve her gün daha kötü haber alıyoruz. Hocalarımız mücadele ediyor sağ olsunlar. Hani Sıla için nerde kimse yok. Biz yalnızız burada, yapanlar cezaevinde. Yani bitti mi bu olay bu kadar mı? Sıla can çekişiyor. Hani insanlarımız neredeler. Canımız yanıyor. Her gün doktorlardan kötü haber alarak canımız yanıyor" şeklinde konuştu.

Son dakika Sıla bebek öldü mü? Acı haber geldi! Sıla Bebek olayın son durum ne, yaşıyor mu?

ANNENİN DE ARALARINDA OLDUĞU 5 ZANLI TUTUKLANDI
Anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında anne B.Y (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Son dakika Sıla bebek öldü mü? Acı haber geldi! Sıla Bebek olayın son durum ne, yaşıyor mu?

SILA BEBEĞİN VÜCUDUNDA DİŞ İZİ TESPİT EDİLDİ
Diğer yandan soruşturma kapsamında Sıla Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren ve durumu ciddiyetini koruyan Sıla Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA SON DAKİKA