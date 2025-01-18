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SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...
SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...
Sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyen 23 yaşındaki Azranur A.V. ile birlikte hareket ettiği eşi 25 yaşındaki P.B.V. polis tarafından gözaltına alındı. Ataşehir'de bir hastanede gözaltına alınışı sırasında polise direnen Azranur A.V., 'müstehcenlik', 'görevli memura mukavemet', 'iftira' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi P.B.V. ise serbest bırakıldı.w
Giriş Tarihi: 18.01.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 09:26