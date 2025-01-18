Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...

SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...

Sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyen 23 yaşındaki Azranur A.V. ile birlikte hareket ettiği eşi 25 yaşındaki P.B.V. polis tarafından gözaltına alındı. Ataşehir'de bir hastanede gözaltına alınışı sırasında polise direnen Azranur A.V., 'müstehcenlik', 'görevli memura mukavemet', 'iftira' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi P.B.V. ise serbest bırakıldı.w

DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 09:26
SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V.'yi yakalamak için harekete geçti.

SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...

Bir hastanede estetik operasyonu olacağı öğrenilen Azranur A.V., yanındaki İran uyruklu eşi P.B.V. ile birlikte gözlaltına alındı. Gözaltına alınışı sırasında ve Asayiş şube müdürlüğüne getirilişinde polise direndiği öğrenilen şüpheliler güçlükle Ahlak Büro Amirliğine çıkarılabildi.

SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...

Azranur A.V.'nin 'mala zarar verme', 'görevli memura mukavemet', 3 'kasten yaralama', 'tehdit hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Azranur A.V.'nin eşi P.B.V'nin ise 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...

Şüpheli Azranur A.V.'nin yakalandığı sırada sosyal medya üzerinde eşinin çektiği uygunsuz fotoğrafları polis memurları çekti şeklindeki paylaşımı nedeniyle de hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...

Poliste işlemleri tamamlanan Azranur A.V. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi P.B.V. serbest bırakıldı.

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