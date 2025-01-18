SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen yayın yapan Azranur tutuklandı! Bir günde 100 erkek ile...

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbarı değerlendirerek sosyal medya üzerinden bir günde 100 erkekle birlikte olacağını söyleyerek bazı siteler üzerinden çıplak pozlarını yayınlayan Azranur A.V.'yi yakalamak için harekete geçti.