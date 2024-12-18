Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Suriye’de 10 gün sonra bankalar açıldı! Halk para bulamadı: 5 liramız bile kalmamış!

SON DAKİKA… Suriye’de 10 gün sonra bankalar açıldı! Halk para bulamadı: 5 liramız bile kalmamış!

SON DAKİKA… Orta Doğu'da bir kez daha tarihi günler yaşandı. Suriye'de muhaliflerin Şam'a girmesiyle Esad, Rusya'ya kaçtı. Devrik lider Esad, ülkenin tüm parasını yanında götürürken Suriye'de bankalar bugün açıldı. Ancak halk para bulamadı.