Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Suriye’de 10 gün sonra bankalar açıldı! Halk para bulamadı: 5 liramız bile kalmamış!

SON DAKİKA… Suriye’de 10 gün sonra bankalar açıldı! Halk para bulamadı: 5 liramız bile kalmamış!

SON DAKİKA… Orta Doğu'da bir kez daha tarihi günler yaşandı. Suriye'de muhaliflerin Şam'a girmesiyle Esad, Rusya'ya kaçtı. Devrik lider Esad, ülkenin tüm parasını yanında götürürken Suriye'de bankalar bugün açıldı. Ancak halk para bulamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:19
SON DAKİKA… Suriye’de 10 gün sonra bankalar açıldı! Halk para bulamadı: 5 liramız bile kalmamış!

SON DAKİKA... Suriye'de Beşar Esad iktidarının devrilmesinin üzerinden 10 gün geçti.

SON DAKİKA… Suriye’de 10 gün sonra bankalar açıldı! Halk para bulamadı: 5 liramız bile kalmamış!

Bankaların yeniden açılmasının ardından şubelere akın eden Suriye halkı büyük şok yaşadı. Başkent Şam'daki Yousef Al-Azmeh meydanında bankaların bulunduğu caddede toplanan Suriyeliler, bankalarda para bulunmadığı için işlem yapamadı.

SON DAKİKA… Suriye’de 10 gün sonra bankalar açıldı! Halk para bulamadı: 5 liramız bile kalmamış!

Bankaların önündeki ATM'lerde sıraya girenler, hem bankaların hem de ATM'lerin çalışmasını bekliyor.

SON DAKİKA… Suriye’de 10 gün sonra bankalar açıldı! Halk para bulamadı: 5 liramız bile kalmamış!

"5 LİRAMIZ DAHİ KALMADI"

ATM'de sıra bekleyen Muhammed Al Hassan, "Sabahtan bu yana sıra bekliyorum. Para yok diyorlar. Herkes parasını almayı bekliyor" dedi.

SON DAKİKA… Suriye’de 10 gün sonra bankalar açıldı! Halk para bulamadı: 5 liramız bile kalmamış!

Fatma Al Ahmed ise yaptığı açıklamada, "Buraya emekli maaşımı almak için geldim. Para olmadığı için ATM'lerden para çekemiyoruz. 5 liramız dahi kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

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