Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Hepsi bir evden çıktı: Baba ile oğlundan şoke eden savunma!

SON DAKİKA... Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Hepsi bir evden çıktı: Baba ile oğlundan şoke eden savunma!

SON DAKİKA... Adana'da polis ekipleri S.C ile oğlu O.C.'nin birlikte yaşadığı eve baskın yaptı. Daireye giren ekipler akılalmaz manzara ile karşılaştı. Tam 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirilirken baba ile oğlunun savunması şaşkınlık yarattı.

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 14.01.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:03
SON DAKİKA... Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Hepsi bir evden çıktı: Baba ile oğlundan şoke eden savunma!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, O.C. ile babası S.C.'nin, usulsüz yollarla temin ettiği ağrı kesici, antibiyotik, serum gibi ilaçların satışı için hazırlık yaptığını tespit etti.

SON DAKİKA... Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Hepsi bir evden çıktı: Baba ile oğlundan şoke eden savunma!

TAM 145 BİN KUTU!

Teknik ve fiziki takip başlatan polis, şüphelilerin Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada farklı türlerde 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirildi.

SON DAKİKA... Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Hepsi bir evden çıktı: Baba ile oğlundan şoke eden savunma!

Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken bazı ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Operasyonda O.C. ile babası S.C., gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Hepsi bir evden çıktı: Baba ile oğlundan şoke eden savunma!

REÇETELER BAŞKALARI ADINA DÜZENLENMİŞ

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alınan ilaçların, bir bölümünün farklı kişiler adına düzenlenen reçetelerle alındığı ve hastalara hiç ulaştırılmadığı belirlendi.

SON DAKİKA... Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Hepsi bir evden çıktı: Baba ile oğlundan şoke eden savunma!

Öte yandan ilaçların çoğunun, barkodlarından tespit edilmemesi için kutularının yok edildiği görüldü. İlaçların temin edilmesinde dahli olanların tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

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