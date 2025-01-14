Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Hepsi bir evden çıktı: Baba ile oğlundan şoke eden savunma!

SON DAKİKA... Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Hepsi bir evden çıktı: Baba ile oğlundan şoke eden savunma!

SON DAKİKA... Adana'da polis ekipleri S.C ile oğlu O.C.'nin birlikte yaşadığı eve baskın yaptı. Daireye giren ekipler akılalmaz manzara ile karşılaştı. Tam 145 bin 520 kutu ilaç ele geçirilirken baba ile oğlunun savunması şaşkınlık yarattı.