Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yapılan denetimlerin ardından ürünlerinde taklit ve tağşişe rastlanan markalar tek tek açıklandı. Bakanlığın açıkladığı listeye göre çay ve baharattan boya, sucuk ve kebaptan ise sakatat çıktı! İşte halkın sağlığını tehdit eden o markalar…

Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:17