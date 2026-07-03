Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

SON DAKİKA... Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına göz açtırmadı. Yapılan denetimlerin ardından ürünlerinde taklit ve tağşişe rastlanan markalar tek tek açıklandı. Bakanlığın açıkladığı listeye göre çay ve baharattan boya, sucuk ve kebaptan ise sakatat çıktı! İşte halkın sağlığını tehdit eden o markalar…

Giriş Tarihi: 03.07.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 10:17
SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

Gıda sahtekarları, vatandaşların sağlığını tehdit etti. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı denetimlerle halk sağlığını tehdit eden markaları tek tek belirledi.

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI O MARKALARI TEK TEK AÇIKLADI

Yapılan denetimlerde özellikle zeytinyağı, baharat, et ve kebap gibi gıdalarda taklit ve tağşişe rastlanması dikkat çekti.

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünleri açıkladı.

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SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

Listeye 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 29 yeni ürün daha eklendi.

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

Victoria marka çayda gıda boyası tespit edildi.

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

SUCUK, PEKMEZ, KIYMA, ZEYTİNYAĞI… HEPSİ HİLELİ!

Listede sucuk, pekmez, kıyma ve zeytinyağı gibi ürünler yer aldı. Bir markanın 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yer alan bir firmanın da kavurma ürününde sakatat (kalp) ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

Afyonkarahisar Efem Sucukları markasına ait sucuktan kanatlı eti çıktı.

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

Kule Afyonkarahisar markasına ait sucuktan sakatat ve kanatlı eti çıktı.

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!

İşte halkın sağlığını tehdit eden o markalar…

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!
SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!
SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!
SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!
SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı tek tek ifşa etti! İşte taklit ve tağşiş listesi: Çayda boya, sucuk ve kebapta sakatat çıktı!
#TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI