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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş dezenflasyon sağlanana kadar sürecek

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Para politikasındaki sıkı duruşun dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceklerini belirten Karahan, "İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Bu yavaşlamanın da etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor." dedi.

Giriş Tarihi: 08.11.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 11:52
SON DAKİKA: TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş dezenflasyon sağlanana kadar sürecek

Son dakika haberleri: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı.

SON DAKİKA: TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş dezenflasyon sağlanana kadar sürecek

"TALEPTEKİ DENGELENME SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

TCMB Başkanı Karahan'ın yılın 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı konuşmasından öne çıkan mesajlar:

İç talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini değerlendiriyoruz. Bu yavaşlamanın da etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor.

Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz.

Enerji dışı emtia fiyatlarında son dönemde genele yayılan artışlar görülürken, jeopolitik gelişmeler özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklığı artırdı.

SON DAKİKA: TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş dezenflasyon sağlanana kadar sürecek

"TALEP KOŞULLARI ENFLASYONU DÜŞÜRECEK SEVİYEYE YAKLAŞTI"

Çıktı açığının üçüncü çeyrekteki gerilemesini yılın son çeyreğinde de sürdürdüğünü değerlendiriyoruz. Talep koşullarındaki gerilemeyle fiyat artışının genele yayılımı zayıflıyor.

Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 48,6 oranına gerileyerek, mayıs ayındaki tepe noktasına kıyasla önemli miktarda düştü.

SON DAKİKA: TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş dezenflasyon sağlanana kadar sürecek

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR"

Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama sürüyor. İzlediğimiz göstergeler, ekim ayında bu görünümün devam ettiğine işaret ediyor.

Ana eğilimdeki iyileşme temel mallar öncülüğünde devam ederken hizmet enflasyonundaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş gerçekleşiyor.

Hizmet fiyatları dinamiklerine kira ve kira dışı şeklinde bakmanın daha sağlıklı olduğunu değerlendiriyoruz.

Kira dışındaki hizmetlerde fiyat artışları kademeli olarak güç kaybediyor. Kiraya ilişkin öncü göstergeler ise, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor.

SON DAKİKA: TCMB Başkanı Fatih Karahan: Sıkı duruş dezenflasyon sağlanana kadar sürecek

"SANAYİDE FİRMALARIN FİYATLAMA DAVRANIŞLARI İYİLEŞİYOR"

Sanayi tarafında, firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme gözlüyoruz.

Manşet enflasyondaki düşüşle birlikte, tüm sektörlerin beklentileri kademeli bir biçimde geriliyor. Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız.

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