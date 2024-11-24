SON DAKİKA! Tekirdağ’da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...

SON DAKİKA! Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 3. kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşen teyze Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı