Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...

SON DAKİKA! Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...

Son dakika haberi: Tekirdağ'da Sıla Bebek cinsel istismara uğrayarak ve darbedilerek hayatını kaybetmişti. Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz'den de acı bir haber geldi. Elif Akyüz Tekirdağ'daki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 24.11.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:34
SON DAKİKA! Tekirdağ’da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...

SON DAKİKA! Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. 3. kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşen teyze Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA! Tekirdağ’da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...

Altınova Mahallesi'nde ikamet eden Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

SON DAKİKA! Tekirdağ’da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...

Yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elif Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlendi.

SON DAKİKA! Tekirdağ’da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

SON DAKİKA! Tekirdağ’da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...

Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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