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SON DAKİKA! Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...
SON DAKİKA! Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz balkondan düşerek hayatını kaybetti: Velayetlerini alabilmek için...
Son dakika haberi: Tekirdağ'da Sıla Bebek cinsel istismara uğrayarak ve darbedilerek hayatını kaybetmişti. Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz'den de acı bir haber geldi. Elif Akyüz Tekirdağ'daki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.
Giriş Tarihi: 24.11.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:34