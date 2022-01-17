Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Tekniker yoğun bakım ünitesinin oksijenini kesmişti! Acılı kardeş konuştu: Cinayet işlendi! Savcılıktan bunu talep edeceğiz

SON DAKİKA: Tekniker yoğun bakım ünitesinin oksijenini kesmişti! Acılı kardeş konuştu: Cinayet işlendi! Savcılıktan bunu talep edeceğiz

Son dakika haberine göre; İstanbul'da bir hastanede biyomedikal teknikeri, hemşire ile inatlaşması sonrası yoğun bakım ünitesinin oksijen vanasını kapattı. Yoğun bakımda bulunan 5 kişiden 4'ü kurtarıldı 1'i ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yusuf Sanin'in erkek kardeşi Ali Sanin, skandalı SABAH'ın haberinden öğrendiklerini, bir tek yengelerinin bildiğini, kendilerinin üzülmemesi için söylemediğini belirtti. Sanin, yarın avukat ile adliyeye giderek 'taksirle öldürme' şeklindeki dava yerine, 'kasten öldürme' şeklinde dava açacaklarını aktardı. Sanin, "Bu bir cinayet. O şahıs elini kolunu sallayarak gezmemeli. Yurtdışına çıkış yasağı ve tutuklama da talep edeceğiz" dedi.

ONUR ŞAHANOĞLU Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 17.01.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:35
SON DAKİKA: Tekniker yoğun bakım ünitesinin oksijenini kesmişti! Acılı kardeş konuştu: Cinayet işlendi! Savcılıktan bunu talep edeceğiz

İstanbul'da bir hastanede 20 Şubat 2020 yılında büyük bir skandal yaşandı. Biyomedikal teknikeri Fatih K., kendisinin kalemini alarak geri getirmeyen hemşireye yoğun bakımın oksijenini keseceğini söyledi. Hemşire Fatih K.'yı ciddiye almadı, inatlaşma sonucunda K., oksijeni kesti. Olay sırasında yoğun bakımda bulunan Yusuf Sanin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabah.com.tr'ye konuşan erkek kardeş Ali Sanim, "Yengem biliyormuş, bir üzülmeyelim diye söylememiş. Cinayet işlendi, yarın dava açacağız. Bu şahsın elini kolunu sallayarak gezmemesi gerekir. Yurtdışı çıkışı yasağı ve tutuklama da talep edeceğiz." dedi. Sanin abisinin ölüm nedenini enfeksiyon olarak bildiklerini, gerçeği SABAH'ın haberinden öğrendiklerini de sözlerine ekledi.

SON DAKİKA: Tekniker yoğun bakım ünitesinin oksijenini kesmişti! Acılı kardeş konuştu: Cinayet işlendi! Savcılıktan bunu talep edeceğiz

BİYOMEDİKAL YOĞUN BAKIMIN OKSİJENİNİ KESTİ! YUSUF SANİN HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç olay, 20 Şubat 2020'de meydana geldi. Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli biyomedikal teknikeri Fatih K. (35), hemşire Ekrem K. ile birlikte nöbetteydi. Ekrem K., elindeki belgeleri imzalamak için Fatih K.'nin önlüğünün cebindeki kalemi alıp geri vermedi.

SON DAKİKA: Tekniker yoğun bakım ünitesinin oksijenini kesmişti! Acılı kardeş konuştu: Cinayet işlendi! Savcılıktan bunu talep edeceğiz

İkili arasındaki kalem inatlaşması sürerken, Fatih K., "Kalemi getir, yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" dedi. İnada binen polemik sırasında Fatih K. dediğini yaptı ve 5 hastanın bulunduğu Yoğun Bakım'daki oksijen panosunun kapağını açarak üniteye oksijen gönderen vanayı aniden kapattı.

SON DAKİKA: Tekniker yoğun bakım ünitesinin oksijenini kesmişti! Acılı kardeş konuştu: Cinayet işlendi! Savcılıktan bunu talep edeceğiz

Hastanede alarm çalmaya başladı. Bu sırada hastalardan 56 yaşındaki Yusuf S.'de sıkıntı yaşandı. Hemşire koşarak hastasına yardıma gitse de Yoğun Bakım'daki Yusuf Sanin hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Tekniker yoğun bakım ünitesinin oksijenini kesmişti! Acılı kardeş konuştu: Cinayet işlendi! Savcılıktan bunu talep edeceğiz

ALARM ZİLLERİ ÇALDI

Hastanın vananın kapatılmasıyla nefessizlikten öldüğü belirlendi. Hastanedeki üst denetçi hemşire, alarmla ilgili idari soruşturma başlattı. Hemşire Ekrem K. ve diğer çalışanların ifadelerine başvuruldu. Ekrem K., yaşanan şakalaşma olayı nedeniyle teknikerin oksijen paneline gittiğini, ardından panelin kapağını açarak üniteye bağlantı sağlayan vanayı kapattığını ve bu kapatma nedeniyle hastanede alarm çaldığını söyledi.

SON DAKİKA SON DAKİKA