SON DAKİKA: Tekniker yoğun bakım ünitesinin oksijenini kesmişti! Acılı kardeş konuştu: Cinayet işlendi! Savcılıktan bunu talep edeceğiz

İstanbul'da bir hastanede 20 Şubat 2020 yılında büyük bir skandal yaşandı. Biyomedikal teknikeri Fatih K., kendisinin kalemini alarak geri getirmeyen hemşireye yoğun bakımın oksijenini keseceğini söyledi. Hemşire Fatih K.'yı ciddiye almadı, inatlaşma sonucunda K., oksijeni kesti. Olay sırasında yoğun bakımda bulunan Yusuf Sanin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabah.com.tr'ye konuşan erkek kardeş Ali Sanim, "Yengem biliyormuş, bir üzülmeyelim diye söylememiş. Cinayet işlendi, yarın dava açacağız. Bu şahsın elini kolunu sallayarak gezmemesi gerekir. Yurtdışı çıkışı yasağı ve tutuklama da talep edeceğiz." dedi. Sanin abisinin ölüm nedenini enfeksiyon olarak bildiklerini, gerçeği SABAH'ın haberinden öğrendiklerini de sözlerine ekledi.
BİYOMEDİKAL YOĞUN BAKIMIN OKSİJENİNİ KESTİ! YUSUF SANİN HAYATINI KAYBETTİ
Korkunç olay, 20 Şubat 2020'de meydana geldi. Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli biyomedikal teknikeri Fatih K. (35), hemşire Ekrem K. ile birlikte nöbetteydi. Ekrem K., elindeki belgeleri imzalamak için Fatih K.'nin önlüğünün cebindeki kalemi alıp geri vermedi.
İkili arasındaki kalem inatlaşması sürerken, Fatih K., "Kalemi getir, yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" dedi. İnada binen polemik sırasında Fatih K. dediğini yaptı ve 5 hastanın bulunduğu Yoğun Bakım'daki oksijen panosunun kapağını açarak üniteye oksijen gönderen vanayı aniden kapattı.
Hastanede alarm çalmaya başladı. Bu sırada hastalardan 56 yaşındaki Yusuf S.'de sıkıntı yaşandı. Hemşire koşarak hastasına yardıma gitse de Yoğun Bakım'daki Yusuf Sanin hayatını kaybetti.
ALARM ZİLLERİ ÇALDI
Hastanın vananın kapatılmasıyla nefessizlikten öldüğü belirlendi. Hastanedeki üst denetçi hemşire, alarmla ilgili idari soruşturma başlattı. Hemşire Ekrem K. ve diğer çalışanların ifadelerine başvuruldu. Ekrem K., yaşanan şakalaşma olayı nedeniyle teknikerin oksijen paneline gittiğini, ardından panelin kapağını açarak üniteye bağlantı sağlayan vanayı kapattığını ve bu kapatma nedeniyle hastanede alarm çaldığını söyledi.