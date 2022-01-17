SON DAKİKA: Tekniker yoğun bakım ünitesinin oksijenini kesmişti! Acılı kardeş konuştu: Cinayet işlendi! Savcılıktan bunu talep edeceğiz

İstanbul'da bir hastanede 20 Şubat 2020 yılında büyük bir skandal yaşandı. Biyomedikal teknikeri Fatih K., kendisinin kalemini alarak geri getirmeyen hemşireye yoğun bakımın oksijenini keseceğini söyledi. Hemşire Fatih K.'yı ciddiye almadı, inatlaşma sonucunda K., oksijeni kesti. Olay sırasında yoğun bakımda bulunan Yusuf Sanin kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabah.com.tr'ye konuşan erkek kardeş Ali Sanim, "Yengem biliyormuş, bir üzülmeyelim diye söylememiş. Cinayet işlendi, yarın dava açacağız. Bu şahsın elini kolunu sallayarak gezmemesi gerekir. Yurtdışı çıkışı yasağı ve tutuklama da talep edeceğiz." dedi. Sanin abisinin ölüm nedenini enfeksiyon olarak bildiklerini, gerçeği SABAH'ın haberinden öğrendiklerini de sözlerine ekledi.