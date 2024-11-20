SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığından 'Kasım İndirimi' denetimi! Cezalar peş peşe yağdı...
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı kasım indirimlerini denetliyor. Denetlenen 164 dosyadan 151'i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu dosyalara durdurma cezası ve toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan eksik bilgilendirme nedeniyle 2 dosya hakkında durdurma ve 29 dosya hakkında ise erişim engelli kararı alındı.
Giriş Tarihi: 20.11.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:22