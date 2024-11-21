Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA... Trafikte bu hareketi sakın yapmayın: Arabanın sileceğini kaldırdı başına gelmeyen kalmadı!
SON DAKİKA... Trafikte bu hareketi sakın yapmayın: Arabanın sileceğini kaldırdı başına gelmeyen kalmadı!
SON DAKİKA... İzmir'de Elif İpek, yerini uygunsuz bulduğu Nazlı Aksu'ya ait otomobilin sileceğini kaldırdı. Ancak bu sırada sileceklerin soket kısmı yerinden çıktı. Kamera görüntülerini izleyen Nazlı Aksu soluğu mahkemede aldı. Mahkeme 'emsal' niteliğinde bir karara imza attı.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:07