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SON DAKİKA... Trafikte bu hareketi sakın yapmayın: Arabanın sileceğini kaldırdı başına gelmeyen kalmadı!

SON DAKİKA... İzmir'de Elif İpek, yerini uygunsuz bulduğu Nazlı Aksu'ya ait otomobilin sileceğini kaldırdı. Ancak bu sırada sileceklerin soket kısmı yerinden çıktı. Kamera görüntülerini izleyen Nazlı Aksu soluğu mahkemede aldı. Mahkeme 'emsal' niteliğinde bir karara imza attı.

Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 21.11.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 13:07
SON DAKİKA... Trafikte bu hareketi sakın yapmayın: Arabanın sileceğini kaldırdı başına gelmeyen kalmadı!

Şoke eden olay İzmir'in Buca İlçesi Akıncılar Mahallesi'nde, 28 Mart'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Elif İpek, Nazlı Aksu'ya ait park halindeki 35 BKH 044 plakalı otomobilin sileceklerini park yerini uygunsuz bulduğu gerekçesiyle kaldırdı. Bu sırada sileceklerin orta soket kısmı yerinden çıktı.

SON DAKİKA... Trafikte bu hareketi sakın yapmayın: Arabanın sileceğini kaldırdı başına gelmeyen kalmadı!

GÜVENLİK KAMERASINI İZLEDİĞİNDE…

Bunun üzerine İpek ve yanındaki bir erkek ile Aksu arasında tartışma çıktı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Nazlı Aksu, avukatı Tamer Atabay'ın aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı. Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Elif İpek için 'Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

SON DAKİKA... Trafikte bu hareketi sakın yapmayın: Arabanın sileceğini kaldırdı başına gelmeyen kalmadı!

"BİN LİRAYA YAPTIRDIM"

Davanın İzmir 18'inci Asliye Mahkemesi'nde 12 Kasım'da görülen 2'nci duruşmasında ifadesine başvurulan Nazlı Aksu, "Olay günü oğlumu pide almaya göndermiştim. Pencerede onu bekliyordum. Sanıkla yanındaki bir erkeğin aracımın önünden geçerken silecekleri sert bir şekilde kaldırdıklarını görüp, yanlarına gittim.

SON DAKİKA... Trafikte bu hareketi sakın yapmayın: Arabanın sileceğini kaldırdı başına gelmeyen kalmadı!

Sileceklerimi neden kaldırdıklarını sordum. Aramızda tartışma çıktı. Olay nedeniyle sileceğimin soketindeki diş kırılmıştı. Sonradan bunu 1000 TL'ye yaptırdım. Zararımın tazminini istiyorum. Şikayetçiyim, sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

SON DAKİKA... Trafikte bu hareketi sakın yapmayın: Arabanın sileceğini kaldırdı başına gelmeyen kalmadı!

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Sanık Elif İpek ise savunmasında kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiği için Aksu'nun zararını karşılamayı kabul etmediğini belirtip, "Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum. Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım. Kırmak isteseydim kırardım. Ben sağ sileceği kaldırmıştım. Kendisi ifade ederken, sol sileceğin dişinin kırıldığını söyledi. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

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