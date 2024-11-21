SON DAKİKA... Trafikte bu hareketi sakın yapmayın: Arabanın sileceğini kaldırdı başına gelmeyen kalmadı!

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Sanık Elif İpek ise savunmasında kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiği için Aksu'nun zararını karşılamayı kabul etmediğini belirtip, "Kesinlikle sileceği kırmadım. Nasıl kırıldığını da bilmiyorum. Ben sadece uyarmak için sileceği kaldırdım. Kırmak isteseydim kırardım. Ben sağ sileceği kaldırmıştım. Kendisi ifade ederken, sol sileceğin dişinin kırıldığını söyledi. Bu hususun da dikkate alınmasını talep ediyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.