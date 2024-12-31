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SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1'e 3 veriyoruz deyip...
SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1'e 3 veriyoruz deyip...
SON DAKİKA... Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün, uçaklardaki türbülansı önleyen çip projesi geliştirdiği yalanıyla önce akrabalarını ardından çevresini dolandırdı. Türkiye'yi şoke eden vurgunda yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Türbülans Çiğdem'in öğrencisini bile dolandırdığı ortaya çıktı. Adliyeye koşan mağdurun anlattıkları şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:44