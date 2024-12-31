Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1'e 3 veriyoruz deyip...

SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1'e 3 veriyoruz deyip...

SON DAKİKA... Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün, uçaklardaki türbülansı önleyen çip projesi geliştirdiği yalanıyla önce akrabalarını ardından çevresini dolandırdı. Türkiye'yi şoke eden vurgunda yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki Türbülans Çiğdem'in öğrencisini bile dolandırdığı ortaya çıktı. Adliyeye koşan mağdurun anlattıkları şaşkınlık yarattı.

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 31.12.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 08:44
SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1’e 3 veriyoruz deyip...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün özel bir kursta ders verdiği öğrencisi Doğukan K.'ye (24) mesaj atarak, çip üretimi yaptığını, para göndermesi halinde 3 katı kazanç sağlayacağını ve bu işi öğrencilere destek olmak amacıyla yaptığını söyledi. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu da ekledi.

SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1’e 3 veriyoruz deyip...

ÜNİVERSİTEYİ ARADI, DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Doğukan K. ise 40 bin lira para gönderdi. Paranın 3 katı kazanç ile kendisine gönderilmesini bekleyen genç adam, paranın gelmemesi üzerine şüphelenerek Marmara Üniversitesi'ni aradı. Üniversite, bu isimde bir öğretim görevlisinin kendileriyle çalışmadığını söyledi. Bunun üzerine İlgün'den parasını isteyip çeşitli bahanelerle alamayınca dolandırıldığını anlayan öğrenci şikayetçi oldu.

SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1’e 3 veriyoruz deyip...

"KARŞI TARAFTAN ÖTÜRÜ SÜREÇ UZADI"

Savcılıkça ifadesi alınan Çiğdem İlgün, türbülansı engelleyen optik bir cihaz ürettiğini, yurt dışındaki yatırımcılara çip sattığını söyledi. Kur farkından karlı bir iş olduğunu ve parayı alma süresinin 1-2 haftayı bulduğunu iddia eden İlgün, karşı tarafın ödeme yapmaması nedeniyle sürecin uzadığını Doğukan K.'ye 100 bin lira yatıracağını ileri sürdü.

SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1’e 3 veriyoruz deyip...

SAVCILIK BAHANELERE İNANMADI

Savcılık, İlgün'ün ürettiği çipleri satarak kar elde edeceği bahanesiyle para aldığı ve ödeme de yapmadığını, benzer şekilde hileli ve aldatıcı şekilde başkalarından da menfaat temin ettiği yönünde dosyalarının olduğunu belirtti. "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1’e 3 veriyoruz deyip...

"ÖĞRENCİLERE DESTEK İÇİN YATIRIM YAP"

Mahkemede ifade veren mağdur Doğukan K. öğretmeni İlgün'ün ile arasının iyi olduğunu, kendisinin çip ürettiğini söylediğini ve bu durumun haberlere de konu olduğunu belirterek, "Bir gün bana 'öğrencilere destek amaçlı yatırım yapar mısın, 1'e 3 veriyoruz' dedi. Bankadan kredi çekip parayı havale ettim. 'Bugün, yarın vereceğim' diye oyaladı. Başka öğrencilere de yapıyormuş" dedi.

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