SON DAKİKA... Türbülans Çiğdem öğrencisini bile dolandırmış! Savcılığa koşan gencin anlattıkları şaşkınlık yarattı: 1’e 3 veriyoruz deyip...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün özel bir kursta ders verdiği öğrencisi Doğukan K.'ye (24) mesaj atarak, çip üretimi yaptığını, para göndermesi halinde 3 katı kazanç sağlayacağını ve bu işi öğrencilere destek olmak amacıyla yaptığını söyledi. Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğunu da ekledi.